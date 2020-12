Dakota Payne renouvelle son contrat d’exclusivité avec NextDoorStudios

NextDoorStudios a annoncé en fin de semaine dernière le renouvellement d’un contrat d’exclusivité d’un an avec la porn star US Dakota Payne. Comme il est de coutume, le communiqué de presse n’est qu’éloges pour le natif du Texas âgé de 31 ans…

Conrad Parker : « Avoir Dakota chez NextDoorStudios cette année a été un vrai régal. Il fait partie de ces performeurs qui bonifient à chaque fois une production. J’attends avec impatience le nouveau contenu torride qu’il nous apportera. »

Walden Woods : « Je suis enthousiasmé par le renouvellement du contrat d’un an avec Dakota Payne. Dakota est vraiment la pierre angulaire de chaque film dans lequel il joue. On lui doit certains des meilleurs contenus disponibles chez NextDoorStudios. J’ai hâte de voir ce que la nouvelle année apportera. »

Adulé de NextDoor, Payne est également très apprécié par la profession. Pour les GayVN Awards 2021 qui se tiendront en vidéo-conférence le 19 janvier, il est nommé trois fois, notamment pour son duo Back Alley Cruising avec Dalton Riley. Pour les prochains Str8UpGayPorn Awards, il est nommé quatre fois, notamment dans les catégories interprète de l’année et duo préféré pour sa performance dans Caught With His Pants Down avec Beaux Banks. Quant à sa scène NextDoor Homemade avec Devin Franco et Johnny Ford, elle est nommée dans la catégorie meilleure scène de confinement.

Dakota Payne est bien sûr très heureux de resigner pour NextDoor : « Je suis tout excité… NextDoorStudios m’a fait me sentir en sécurité à chaque tournage et les modèles avec lesquels j’ai travaillé ont été époustouflants. J’ai beaucoup de chance de pouvoir m’amuser autant dans mon travail. »