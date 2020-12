Send an email

Emeric, candidat au GayContest : « Auteur, compositeur, interprète et chanteur lyrique »

Les candidats du GayContest – Le Concours de Talents Spécial Confinement viennent d’horizons très variés, avec même quelques artistes confirmés. Emeric est de ceux-ci. Séduisant auteur, compositeur et interprète, il est connu et apprécié dans le Sud-Ouest où, avant la pandémie du COVID-19, il donnait près de 80 concerts par an. La sortie de son clip Mes Langes Avilis il y a deux ans lui avait valu un article élogieux sur notre blog. Ce clip figure sur sa page GayContest…

D’autres clips sont aussi présents, comme ceux-ci :

Quelle voix ! Classé N°1 au GayContest depuis le lancement du concours, Emeric fait figure de grand favori. Mais les jeux ne sont pas faits. Pour confirmer son avance, vous pouvez voter pour lui ici.