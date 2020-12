Roman Tik & co pour une semaine festive et excitante sur PinkX ! (21 – 27 décembre)

Lundi 21 décembre à minuit : Déboîtes-moi (au fond de la boîte) (HPG)

Bienvenue dans une boîte de nuit d’exception ! Les règles sont simples : tout le monde baise et la danse est en option !!! Un trio et un duo.

Le pinkplus : Sexe et Déjanté !

Mardi 22 décembre à minuit : Property Lovers (Falcon Studios)

Brent Corrigan et JJ Knight, des amoureux sexy et couronnés de succès, viennent d’acheter la maison de leurs rêves: il leur faut juste un peu de rénovation pour que tout soit parfait. Les entrepreneurs sont très chauds et excitants… Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : De beaux modèles, une histoire bien ficelé qui puisent dans l’histoire personnelle de Brent Corrigan et JJ Knight qui vivaient alors une love story. Le duo Alex Mecum et Dustin Holloway nous montrent comment on peut utiliser une échelle et des échasses autrement…

Les peintres sont obligés de monter sur des échasses pour s’attaquer au plafond. Cette position expose les culs. Celui de Dustin Holloway est à la bonne hauteur pour Alex Mecum…

– Photos : Property Lovers / Falcon Studios

Le plombier Beau Reed fait énormément cas de la tuyauterie de JJ Knight…

– Photos : Property Lovers / Falcon Studios

Zander Cole, Alessandro Haddad et Alex Mecum partouzent…

– Photos : Property Lovers / Falcon Studios

On peut s’aimer, vouloir se marier sans cesser de baiser ailleurs ! Pareillement à son chéri JJ Knight, Brent Corrigan profite de la disponibilité des ouvriers, en l’espèce d’Alessandro Haddad…

– Photos : Property Lovers / Falcon Studios

Mercredi 23 décembre à minuit : Man Swaps (ButchDixon)

Ces solides gaillards qui adorent sucer et niquer. Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : De bien belles bêtes de sexe !

Jonas Jackson accueille chez lui un plan cul, Sebastian Evans. Grand, sportif avec sur la tête une capuche, Sebastian est sexy comme un super-héros. Et quel cul !!!…

– Photos : Man Swaps / ButchDixon

Le locataire Hunter Styles apprécie non seulement le confort de son appartement mais aussi la virilité du proprio, Tommy Sparks…

– Photos : Man Swaps / ButchDixon

Max Duran et Mikel Dunas, deux daddies bien foutus, en mode flip-flop !

– Photos : Man Swaps / ButchDixon

Marcos Dos Santos se fait mettre par Yah Jil…

– Photos : Man Swaps / ButchDixon

Jeudi 24 décembre à minuit : Harlem Sex 1 (HarlemSex)

L’Afro-américain Rogan Harlem est très apprécié de ses potes. Totalement versatile, il donne un max de plaisir. Facilitateur de rencontres, il leur fait profiter de son réseau de sex-buddies.

Le pinkplus : Du porno gay amateur US multiethnique, avec des bites filmées en gros plan et des culs qui encaissent parfaitement.

NOUVEAUTÉ – Vendredi 25 décembre à minuit : Al Fresco Anal (UKNakedMen)

Nos tops sont virils, ils aiment dominer leur boy et les rencontres en pleine nature ne font que renforcer la demande sexuelle de nos actifs ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des duos qui jouent sur le contraste physique des mecs !

Sans barbe, sans cheveux, Donnie Marco a le regard viril qui suffit pour faire comprendre à Terry Ellis qui encule qui !

– Photos : Al Fresco Anal / UKNakedMen

Le minet blond Robbie Dane fume une clope quand débarque un ouvrier brût de mâle : John Barber…

– Photos : Al Fresco Anal / UKNakedMen

Maxim Bikhov et Ivo Kerk pour un plan cul où le plus musclé des deux, Ivo, sodomise l’autre !

– Photos : Al Fresco Anal / UKNakedMen

Un coin isolé, le musclor Cris Denny se touche. Alex Morgan, qui passe par là, lui demande s’il peut l’aider. Bien sûr ! En ouvrant bien la bouche et en écartant les cuisses !!!

– Photos : Al Fresco Anal / UKNakedMen

Samedi 26 décembre à minuit : Lascars de Téci #08 (Citébeur)

Les bites bien raides de nos racailles cherchent des culs pour se vider ! Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Du Citébeur pur jus, avec des grosses bites toujours aussi fantasmatiques et des culs super endurants !!!

Dans un lieu de drague gay, en extérieur, au beau milieu d’un immeuble délabré, le Latino TTBM Étalon calme les ardeurs anales de Vlad…

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

En manque grave de grosses queues, Cohen Byron frétille d’impatience de se faire défoncer par son plan cul du jour : Tahar. Le beau beur gay marocain va lui faire sa fête !

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

Mathieu Ferhati craque pour Lems, bogosss de chez bogoss. Toujours sapé à la mode, le sourire charmeur, un corps svelte et finement musclé, sans oublier son joli petit cul… Lems est irrésistible. Mathieu va bien l’initier à la baise virile…

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

Le bogoss rebeu Samy Lakdar a eu un très gros cadeau pour la journée de la Saint Valentin. Une bite taille XXL, très très grossse et surtout très épaisse de Braquemard, un bogoss céfran, agé de 23 ans…

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

C’est plus fort que lui, Roman Tik a trop besoin de se faire baiser. Une grosse bite, bien chaude et bien dure, au plus profond de son trou, fait son bonheur. Le jeune mec n’hésite pas à se rendre dans les endroits les plus craignos et obscurs de sa cité pour trouver de quoi le combler. En l’espèce Etalon, un véritable champion de la sodo…

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

NOUVEAUTÉ – Dimanche 27 décembre à minuit : Les Potes de Fabien (CrunchBoy)

Fabien part en tournage en France et croise un Colombien, un Brésilien, un Allemand et quelques Français ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Sexe sans artifice au rendez-vous ! Apolo Sanchez est vraiment bogoss. On aimerait trop nous-aussi le baiser !!!

Allemand rencontré par Fabien à Berlin, Patrick Bauer fait la connaissance de Roman Tik…

– Photos : Les Potes de Fabien / CrunchBoy

Jeune Colombien, Randy Junior apprécie Roman Tik en mode flip-flop…

– Photos : Les Potes de Fabien / CrunchBoy

Nalex dosé au jus par Tim Cosla !

– Photos : Les Potes de Fabien / CrunchBoy

Le beau Brésilien Apolo Sanchez est à Paris, Jess décide de tourner avec lui mais Roman Tik n’est pas loin…

– Photos : Les Potes de Fabien / CrunchBoy

Apolo Sanchez se taille en France une réputation de super vide-couilles. Cette fois ci, c’est Alexis Tivoli qui le remplit profond !

– Photos : Les Potes de Fabien / CrunchBoy

