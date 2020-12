Stupeur : Brenn Wyson est décédé en 2018 !

Meilleur second rôle aux Grabbys 2011 pour sa prestation dans le multiawardisé Brutal & Brutal 2, Brenn Wyson est décédé. Il y a déjà deux ans sans que personne dans l’industrie du porno n’en ait eu connaissance ou n’en fasse l’écho, à l’époque. On est vraiment très peu de chose. 🙁 C’est un article posté le 17 décembre dernier par MenOfporn qui nous l’informe. Les causes de sa mort ne nous sont pas communiquées.

Réalisé par Tony DiMarco pour Raging Stallion, le blockbuster en deux parties Brutal & Brutal 2 avait marqué les esprits par l’agressivité des scènes de sexe et le réalisme des combats, à renfort toutefois d’hémoglobine de synthèse. Parmi les acteurs, Angelo Marconi, Ricky Sinz et Brenn Wyson qui était également boxeur et coach sous son vrai nom : Michael Fox.

– Photos : Brutal & Brutal 2 / Raging Stallion Studios

Selon sa fiche iafd, Wyson avait fait du porno entre 2006 et 2013. Il avait travaillé pour pas mal de grandes boîtes de prod US, principalement pour les studios du label Kink qui est spécialisé dans le SM.

– Photos : MenOver30, NakedKombat, BoundGods et Suite703

L’annonce de son décès par MenOfPorn s’accompagne de la réponse qu’il avait donnée le 17 août 2012 à plusieurs Internautes. Ceux-ci lui reprochaient de tourner aussi dans des scènes bi et trans. Brenn avait répondu cash, faisant des révélations sur son passé traumatisant. Pour résumer, sa bisexualité pleine et entière, sa prédilection pour les rapports SM comme sa passion pour la boxe provenaient selon lui du viol dont il fut victime. Une explication dérangeante qui aujourd’hui encore provoque un tollé. En plus, l’homme qui l’avait violé fut tué par son père. Une biographie lourde à laquelle s’ajoutent d’autres faits éprouvants. En parcourant ses posts les plus récents sur le Facebook lié à son vrai nom, on a l’impression que sa vie était un océan de tristesse, de désillusion et de violence. Paradoxalement, ce n’est que depuis qu’un ami a annoncé le 10 août 2018 qu’il était mort qu’on découvre une personnalité non étrangère, dans sa vie privée, à la joie de vivre.

RIP