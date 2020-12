Chip Tanner est décédé à 32 ans. La cause officielle de son décès est remise en question…

Str8UpGayPorn nous informe d’une triste nouvelle. Chip Tanner, qui fut notamment un modèle phare de RandyBlue, est décédé le 11 décembre dernier, chez lui. Il n’avait que 32 ans. La cause de son décès est contredite. D’après le médecin légiste, il se serait suicidé. Un ami proche qui tient à garder l’anonymat soutient qu’il s’est adonné à une asphyxie érotique qui a cette fois-ci mal tourné. Cet ami révèle en outre des choses intimes qu’on n’aurait jamais imaginé sur le jeune homme qui, sous le nom de Jamie Stroud, travaillait comme acrobate et jongleur sur les scènes de Las Vegas.

« Jamie se livrait à de nombreux actes masturbatoires dangereux… Il a eu une vie difficile. Ce n’est qu’à 22/23 ans qu’il a eu sa première petite amie. C’était quand il a commencé à être gogo dancer à Los Angeles. Cette femme abusait de lui psychologiquement et sexuellement. Cela l’a gravement perturbé. Il ne s’est jamais complètement remis de ses dommages… Je connais trop bien Jamie. Il avait ses démons intérieurs à cause de son enfance difficile (il a grandi au sein de la secte Moon – NDLR) et de la série de femmes malveillantes qu’il a croisées. Mais il était également empli de trop d’espérance pour vouloir se suicider. Cette erreur de diagnostic se produit dans la moitié des cas d’asphyxie auto-érotique. Soit les médecins sont ignorants, soit leurs proches ne veulent pas qu’on connaisse la véritable cause du décès. »

Tout cela est très triste…

Chip Tanner s’était lancé dans le porno gay en 2010 chez RandyBlue pour lequel il tourna exclusivement pendant deux ans. Il eut notamment comme partenaires Diego Sans, Nicco Sky, Porter Wescott et Andrew Stark.

– Photos : RandyBlue

Il s’était logiquement retrouvé dans l’inoubliable clip Get Outta My Way : Tribute to Kylie Minogue où les principales stars de RandyBlue dansaient en ouvrant la bouche en parfaite synchro avec le playback de la chanson.

Sa carrière porno après RandyBlue s’était résumée à très peu de choses. Le jeune homme se focalisait sur son métier d’acrobate, s’autorisant quelques vidéos sexy postées sur Youtube. Ces vidéos ont malheureusement été retirées bien avant son décès.

RIP