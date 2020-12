5 nouveautés sur PinkX cette semaine, dont le topissime « A Is For Alpha » avec Austin Wolf et François Sagat ! (28 décembre – 3 janvier)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 28 décembre à minuit : Wasteland (Raging Stallion Studios)

Dans un futur proche, le monde a été transformé en une terre aride. Les seules monnaies d’échange sont l’eau, la nourriture et le sexe. Et pour prendre le pouvoir et rester au sommet de la chaîne alimentaire, il faut obligatoirement être pourvu d’une grosse bite et savoir s’en servir ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Excellente production porno qui a pour toile de fond les effets du changement climatique. On pense aussi très fort à Mad Max !

Bruce Beckham rattrape Bruno Bernal qui s’était échappé de sa cage pour mieux le soumettre de sa grosse bite !

– Photos : Wasteland / Raging Stallion Studios

Myles Landon sait récompenser de sa queue épaisse Talon Reed qui a trouvé et ramené dans leur antre une bonbonne d’eau et de la bouffe…

– Photos : Wasteland / Raging Stallion Studios

Rafael Lords marche depuis des jours, il n’a plus d’eau et manque de s’effondrer. L’espoir renaît quand il voit une bâtisse. Il rentre, peut s’abreuver et tombe sur Ryan Cruz qui le baise à fond…

– Photos : Wasteland / Raging Stallion Studios

Après avoir satisfait Ryan qui s’est endormi, Rafael Lords prend la fuite mais il est stoppé par Sean Duran. Hum… Le Rafael va s’en prendre une nouvelle fois plein le cul !!!

– Photos : Wasteland / Raging Stallion Studios

NOUVEAUTÉ – Mardi 29 décembre à minuit : La maison des plaisirs (GayFrenchKiss)

Adou et Konté ont pas mal de succès ! Non seulement ce sont des bons coups mais en plus ils aiment tous les styles de mecs ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Deux Noirs héros d’un porno gay français, c’est pas fréquent et c’est top !!! On peut connaître l’adresse de leur maison ? 😉

Le très beau cul d’Abdou ne peut laisser de marbre Konté…

– Photos : La maison des plaisirs / GayFrenchKiss

Abdou n’est pas seulement un bon cul. Ce sont aussi des lèvres pulpeuses et un corps harmonieux qui fait dresser les queues. Celle de Logan Aballo répond bien sûr présent !

– Photos : La maison des plaisirs / GayFrenchKiss

La maison du plaisir a aussi pour hôtes Jordan et Valentin Bodin. Le jardin profitera bien de leur semence ! 🙂

– Photos : La maison des plaisirs / GayFrenchKiss

La vigueur du statuesque Konté excité au plus haut point Klem…

– Photos : La maison des plaisirs / GayFrenchKiss

Konté et Thomas Iculisma se plaisent énormément…

– Photos : La maison des plaisirs / GayFrenchKiss

NOUVEAUTÉ – Mercredi 30 décembre à minuit : A Is For Alpha (CockyBoys)

Les mâles alpha savent ce qu’ils veulent et savent l’obtenir. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Excellent !!! Le sexe version « macho », avec un casting 5 étoiles.

Après des années d’amitié et de flirt en ligne, Austin Wolf et François Sagat se retrouvent enfin ! Et à Paris. Ils prennent le temps d’explorer leurs corps musclés avant qu’Austin ne suce et doigte François. L’Américain soulève ensuite le Français pour le porter jusqu’au lit et le dominer par ses coups de reins implacablement puissant ! Hum…

– Photos : A Is For Alpha / CockyBoys

Greg McKeon incarne le côté daddy du mâle Alpha. C’est un rôle qu’il adore, pas seulement pour dominer un « minet soumis » comme Marcus Young, mais pour « apprendre » à un homme plus jeune comment être un meilleur amant…

– Photos : A Is For Alpha / CockyBoys

La superstar Brent Everett fait ses débuts chez Cockyboys face à Manuel Skye. Manuel exerce d’office son autorité, ordonnant à Brent de faire un strip-tease rien que pour lui. Puis il le soumet avec sa poigne et sa queue !

– Photos : A Is For Alpha / CockyBoys

Brock Banks explore une expérience alpha unique : être le « maître » d’un chiot ! Mateo Vice s’est en effet pris d’engouement pour le fétichisme Puppy ! Brock entre très vite dans son rôle. Il forme et complimente le « chien-chien » ! » Et avec de la discipline, Brock obtient exactement ce qu’il veut…

– Photos : A Is For Alpha / CockyBoys

Jeudi 31 décembre à minuit : Dicked Down (CockyBoys)

Des mâles bien membrés vont en ville pour se trouver des passifs et les baiser à donf ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Un casting de beaux mecs qui se plaisent et qui prennent du plaisir à baiser ensemble !

Justin Brody y va très profond en Taylor Reign !

– Photos : Dicked Down / CockyBoys

Cade Maddox besogne comme il se doit Justin Matthews !

– Photos : Dicked Down / CockyBoys

Magnifiquement troué, Mateo Vice n’est que reconnaissance envers Sean Zevran !

– Photos : Dicked Down / CockyBoys

Cory Kane tringlé en beauté par Nikko Russo !

– Photos : Dicked Down / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Vendredi 1er janvier à minuit : Raw Riders (CockyBoys)

Shane Cook fait ses débuts chez CockyBoys avec Levi Karter. Ils sont précédés par les sexy Calvin Banks, Marcus Young, Troy Accola, Wess Russel, Aiden Ward et Sean Peek. Tous n’ont qu’un but : nous faire plaisir en donnant du plaisir à leurs partenaires. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : De bien grosses bites ! Rappelons que la scène de Shane Cook avec Levi Karter est celle d’une renaissance. Ex-modèle de HelixStudios, Shane avait arrêté de tourner car il était affaibli par un cancer. Il a heureusement pu gagner son combat contre la maladie et faire son come-back.

Calvin Banks baise le newcumer métis Marcus Young !

– Photos : Raw Riders / CockyBoys

Troy Accola sodomisé dans les bois par Wess Russel !

– Photos : Raw Riders / CockyBoys

Son bras en plâtre n’empêche pas le très sexy Sean Peek de s’éclater avec le TTBM Aiden Ward !

– Photos : Raw Riders / CockyBoys

Fan de Levi Karter, le TTBM Shane Cook défonce amoureusement la star de Cockyboys !

– Photos : Raw Riders / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 2 janvier à minuit : Beach Rats of Lauderdale (Falcon Studios)

Sous le soleil de Floride, des beaux gosses oisifs cherchent à faire des bons et des mauvais coups. Un trio qui consiste en des fellations et quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Devin Franco ! Les mots nous manque pour exprimer son talent de passif insatiable !!! 🙂 Premier film tourné sans capote de Falcon Studios depuis près de 30 ans, Beach Rats of Lauderdale a reçu deux prix aux Grabbys 2020. Celui du meilleur réalisateur de film (Tony Dimarco ) et du meilleur montage.

Supportant mal d’être le complice de ses potes, Devin Franco de vide la tête auprès de Myles Landon, un daddy agressif à grosse bite…

– Photos : Beach Rats of Lauderdale / Falcon Studios

Le dealeur Manuel Skye indique clairement à Roman Todd qu’il n’obtiendra rien de lui à moins de donner son cul. Roman accepte le deal…

– Photos : Beach Rats of Lauderdale / Falcon Studios

En faisant du skate, Michael Delray rencontre Vadim Black, un ami qui sait toujours très bien s’y prendre pour obtenir tout de lui, notamment des infos sur Devin Franco…

– Photos : Beach Rats of Lauderdale / Falcon Studios

Vadim concocte un plan pour voler Devin Franco. Il demande à son copain Scott Demarco de séduire Devin sur la plage et de le conduire dans un parc, où Devin se met joyeusement à genoux. Vadim se joint à eux…

– Photos : Beach Rats of Lauderdale / Falcon Studios

Zut. Devin Franco s’est fait voler ce que ses potes lui avaient confié. Ceux-ci sont furieux de l’apprendre. Devin veut oublier tous ces problèmes en fuyant dans la baise. Il tombe sur JJ Knight et sa très grosse queue…

– Photos : Beach Rats of Lauderdale / Falcon Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 3 janvier à minuit : Nikeurs de Téci 1 (Citébeur)

Les Nikeurs de Téci sont en action et ils cherchent des bouches et des culs dociles qu’ils peuvent baiser comme ils veulent !

Le pinkplus : Mathieu Ferhati !!!

Viril et barbu, Eric suce à fond la grosse bite de Mathieu Ferhati. Puis il lui donne son cul. Mathieu va le baiser avec force et à fond !

– Photos : Nikeurs de Téci 1 / Citébeur

Après des mois d’abstinence, Matteo n’en pouvait plus. Trop besoin de prendre une grosse bite dans son trou ! Son pseudo « Cul à dispo pour un jeune macho » sur un site de drague a immédiatement attiré l’attention de Juan Florian qui l’invite dans sa tanière…

– Photos : Nikeurs de Téci 1 / Citébeur

Chris Llesca est fan de porno gay black et il rêvait depuis longtemps de se mettre à dispo d’un Noir à grosse queue…

– Photos : Nikeurs de Téci 1 / Citébeur

David Valentin adore être lopé par des mecs dominateurs et TBM. Quand il a l’occasion de mettre son cul à dispo de la porn star Mathieu Ferhati, il est plus lope que jamais !…

– Photos : Nikeurs de Téci 1 / Citébeur

Naturellement soumis, Samy Lakhdar se met à genoux devant une racaille de cité qui lui rend visite. Un rebeu domi, bien monté, qui n’a pas baisé un bon cul depuis le début du deuxième confinement…

– Photos : Nikeurs de Téci 1 / Citébeur

