Ray Dexter désirait avoir un sexe encore plus gros. Il l’a eu !

Ah… La magie de Noël, quand les « Il était une fois… » deviennent réalité. Porn star américano-asiatique créditée de 23 cm de queue, Ray Dexter voulait quand même en avoir une plus grosse. « En tant qu’acteur porno, je suis amené à voir beaucoup d’autres mecs TBM et j’ai eu l’impression de ne pas être à ma place. C’était comme si je nageais dans un océan de grosses bites et que je ne serais jamais à la hauteur des attentes de l’industrie du X. » s’est-il confessé à TheGaygoods le 24 décembre dernier. Adepte dans le passé des pompes à queue et d’exercices manuels tels que le jelqing, il était à la recherche d’un procédé d’agrandissement à la fois sûr, efficace et qui dure au moins pendant plusieurs mois. Après de longues recherches, il a trouvé : des injections dans son sexe d’acide hyaluronique (ou fillers) que lui a administrées le docteur new-yorkais David Shafer. Celui-ci s’est fait une solide réputation en la matière avec sa procédure SWAG (Shafer Width and Girth). C’est cher : pour 15 injections qui permettent d’accroître de plus de 68% le volume du pénis, il faut compter 13 500 dollars (11 017 euros). Mais les résultats sont là. Malgré son prix et sa réversibilité – entre un et deux ans -, Dexter ne regrette pas d’y avoir eu recours il y a quatre mois :

« Cette procédure est destinée à rendre votre pénis plus épais, et c’est exactement ce qu’elle a fait. Cela a rendu mon pénis déjà lourd encore plus lourd, bien que très peu de changement de longueur… »

« J’obtiens une érection plus facilement et quand je me masturbe, je me sens beaucoup plus sensible… »

« Je le recommande à toute personne qui peut se le permettre pour élargir son membre viril tout en ayant des attentes réalistes. »

Toutefois :

« Un bon ami à moi m’a dit qu’il aimait mon pénis d’avant, et que désormais, tout ce qu’il voit, c’est une grosse tranche de viande. »

Ah Ah… Ce détail ne gêne pas les fans de la porn star. Et certains qui se sont exprimés ne désirent qu’une chose : que le père Noël leur offre les services du docteur Shafer pour transformer leur pénis en grosse et bonne tranche de viande !!!

Ray Dexter, l’une des stars les mieux membrées de PeterFever. Toujours actif dans ses scènes…