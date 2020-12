Le power bottom Ken Summers dans « Tengo sitio », le court-métrage gay d’horreur encensé par la critique !

Dans les pays hispanophones, l’une des questions les plus habituelles dans les applis de rencontres gays est la suivante : « ¿Tienes sitio? » (« Tu reçois ? »). Une question cruciale quand on ne peut pas recevoir chez soi ou qu’on ose pas ramener un inconnu de peur d’être victime d’un criminel ou d’un psychopathe. Celui qui répond « Tengo sitio » (« Je reçois » ) est le Graal. Titre d’un court-métrage de la réalisatrice espagnole Eva María Milara, Tengo sitio est très bien accueilli par la critique. En compétition dans plusieurs festivals, il a déjà obtenu en novembre 2020 le prix du meilleur court-métrage LGBTQ au Cift Festival de Toronto. Le synopsis ? Suite à un contact grâce à une appli de rencontres gays, Kevin (David González) se rend chez Leo (Ken Summers). La timidité de Kevin contraste avec l’assurance de Leo. Mais Leo prend cette relation au sérieux. Trop au sérieux ? Voici une bande-annonce :

David González et Ken Summers ne nous sont pas inconnus ! Acteur, mais aussi et surtout réalisateur, romancier et scénariste – c’est d’ailleurs à lui qu’on doit le scénario de Tengo sitio -, l’Espagnol David González est réputé pour son univers qui mixe homosexualité, onirisme, horreur et morbidité. On lui doit notamment Jóvenes Inocentes, l’histoire d’un club gay de Londres qui couvre un trafic sexuel de jeunes hommes au service de politiciens, de prêtres et de people…

… et bien sûr El asesino del Grendr. Le héros de ce dernier est interprété par Allen King.

La super porn star ibérique joue un jeune provincial arrivé à Madrid dans le rêve de devenir acteur, mais qui finit gogo pour subvenir à ses besoins. Via une appli de rencontres, il prend rendez-vous avec un homme dont il ignore qu’il est « El asesino del Grendr », le tueur en série homophobe qui s’est donné comme mission d’éradiquer l’homosexualité en ville.

Power bottom natif du Costa Rica, le Barcelonais Ken Summers a commencé sa carrière de porn star internationale en 2016 selon sa fiche iafd. On l’a récemment vu avec grand plaisir sur PinkX dans :

Couples (LucasKazan) avec l’étalon italien Alex Magnum…

Submit and Play Vol 2 (MenAtPlay) avec le viril Espagnol Antonio Miracle…

… et Motel Slutsville (Masqulin) avec JJ Knight, Rico Vega et Lukas Daken, dans une super partouze !

Grâce à son rôle dans Tengo sitio, verra-t-on prochainement Ken Summers en VOSTF sur QueerScreen ? On croise les doigts…