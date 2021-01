Les 29 cm épais de Devon Lebron font fureur ce week-end sur Man-X !

Send an email

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 2 janvier à minuit : Sliding In (Sauvage-Staxus)

Ils sont jeunes mais très avancés : le sexe ne les effarouche absolument pas ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : De bien beaux minets, avec notamment le blondissime Américano-allemand Daniel Hausser qui transpire le cul par tous ses pores !!!

Daniel Hausser trouve le gode de Joel Tamir dans sa table de chevet. Inutile de dire que Joel va se faire un plaisir de montrer à Daniel comment s’en servir avant de lui donner un bon coup de queue !

– Photos : Sliding In / Sauvage-Staxus

Sam Nitvitt profite d’un garçon bien connu de Staxus, Adam Veller, et celui-ci ne le déçoit pas !

– Photos : Sliding In / Sauvage-Staxus

Tyler Scott – que de beaux yeux verts ! – fait ses débuts chez Staxus auprès d’une de ses nouvelles stars au cul d’enfer : Luce Fair…

– Photos : Sliding In / Sauvage-Staxus

le new cumer Max King a un avant-goût de ce que c’est que de se réveiller au Paradis avec Peter Polloc qui lui prodigue une pipe sensuelle…

– Photos : Sliding In / Sauvage-Staxus

Dimanche 3 janvier à minuit : Super Size Me 5 (BarebackMonsterCocks-Staxus)

Les queues sont surdimensionnées et les trous sont d’une élasticité phénoménale ! Un trio et trois duos sans capote..

Le manplus : La queue ÉNORME de Devon LeBron et la double-pénétration de Tim Walker

Cotillons et chapeaux pointus, la fête se transforme en partouze. Le mignonnet Tim Walker se fait magnifiquement double-pénétrer par les athlétiques Benjamin Dunn et Neo Matthews.

– Photos : Super Size Me 5 / BarebackMonsterCocks-Staxus

Le Noir Devon LeBron monté 29/30 cm et le Blanc Xander Hollis au cul endurant et profond !

– Photos : Super Size Me 5 / BarebackMonsterCocks-Staxus

Attraction des contraires bis : Devon LeBron encule Tim Law !

– Photos : Super Size Me 5 / BarebackMonsterCocks-Staxus

Qui se ressemble s’assemble ! Jaxon Radoc et Milan Sharp, deux blonds en mode flip-flop…

– Photos : Super Size Me 5 / BarebackMonsterCocks-Staxus

