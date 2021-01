On n’est que plus aimé qu’on reste entre hommes cette semaine sur PinkX ! (4 – 10 janvier)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 4 janvier à minuit : Before The Afterglow (CockyBoys)

Sensuels, les CockyBoys prennent le temps de se savourer ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Le début de Ben Masters comme exclusif de CockyBoys ! Son racisme qui s’est exprimé l’année dernière lors des mouvements BlackLivesMatter a toutefois conduit le label à s’en séparer.

Ben Masters a choisi comme premier partenaire de scène chez CockyBoys le TTBM Calvin Banks. Celui-ci avait aussi très envie de Ben. Et les deux jeunes hommes appliquent un principe universel : une bonne baise ne peut se faire que si vous désirez l’autre…

– Photos : Before The Afterglow / CockyBoys

Troy Accola adore se mater à travers les miroirs pendant l’amour. Jacen Zhu aussi…

– Photos : Before The Afterglow / CockyBoys

Max Adonis adore non seulement les yeux bleus de Josh Moore, mais aussi son corps et sa queue. Il a très envie d’être soumis à sa fougue !!!

– Photos : Before The Afterglow / CockyBoys

Après avoir passé la tondeuse, Ethan Slade aime tout de suite après baiser. Taylor Reign le sait et ce n’est pas par hasard s’il rejoint Ethan au moment où s’éteint la tondeuse…

– Photos : Before The Afterglow / CockyBoys

Mardi 5 janvier à minuit : Neuilly Auteuil Passifs (GayFrenchKiss)

Qui dit banlieue ne dit pas forcément baises dans des caves. On nique aussi dans des appartements coquets… Une partouze et deux duos avec capote. Le pinkplus : La partouze !!! Logan Aballo arrose la terrasse quand il voit à travers la fenêtre son délicieux boyfriend Jérémy se branler dans leur lit. Hum… il ne peut que le rejoindre pour le baiser amoureusement !

– Photos : Neuilly Auteuil Passifs / GayFrenchKiss Jérémy se sent un peut seul dans son grand appartement. Son ami vient de partir quelques jours pour le boulot et il se sent déjà en manque. Lucas répond présent !…

– Photos : Neuilly Auteuil Passifs / GayFrenchKiss Couple ouvert, Logan et Jérémy aiment organiser chez eux des partouzes. Lucas et Jimmy sont les heureux invités !

– Photos : Neuilly Auteuil Passifs / GayFrenchKiss

Mercredi 6 janvier à minuit : Furgasm (Raging Stallion Studios)

Bras tatoués, poitrines velues, torses musclés, bites raides, culs virils et gourmands… Ces mâles se lâchent dans un sex-club !!! Quatre duos avec capote + Un duo consistant en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Une sélection premium de spécimens de mâles hyper velus !!! À noter qu’ils portent des T-shirts vraiment fun qui annoncent clairement leur sexualité !

Daymin Voss et Drake Masters se plaisent instinctivement !

– Photos : Furgasm / Raging Stallion Studios

Pomper des queues, lécher des culs et sniffer des jockstraps, Jack Dixon et Jay Austin savent faire !

– Photos : Furgasm / Raging Stallion Studios

Pulsions réciproques entre Ashland et Ziggy Banks !

– Photos : Furgasm / Raging Stallion Studios

Eddy CeeTee est là pour casser des culs. Jay Austin a le bonheur de le croiser…

– Photos : Furgasm / Raging Stallion Studios

Teddy Bear, un soumis hyper poilu qui ne demande qu’à être baisé sans ménagement par Jack Dixon !

– Photos : Furgasm / Raging Stallion Studios

Jeudi 7 janvier à minuit : P’tits culs gourmands pour gros calibre (BrutesDeSexe)

un client d’une salle de gym propose de payer en nature son abonnement ; un représentant se retrouve à quatre pattes, un mec devant un mec derrière ; un TTBM se fait pomper jusqu’à la garde ; un exhib en solo. Un trio et un duo sans capote + un duo consistant en des fellations + un solo.

Le pinkplus : Dimitri Venum, Mathieu Ferhati et Roméo Davis sont par excellence des « maîtres-queue » !

NOUVEAUTÉ – Vendredi 8 janvier à minuit : Bearded Fuckers (UKNakedMen)

Vous aimez les mecs barbus et virils ? Vous rêvez non-stop qu’ils vous baisent bien ? Bearded Fuckers est pour vous ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Qu’elles jouent où non sur la différence physique des mecs, toutes les scènes sont hyper sexe !!!

Marco Napoli superbement troué par David Lee !

– Photos : Bearded Fuckers / UKNakedMen

Pavel Sora et Vinny Wheeler : la bête et le minou !

– Photos : Bearded Fuckers / UKNakedMen

Thomas Thunder à fond dans Santi Noguero !

– Photos : Bearded Fuckers / UKNakedMen

Le blondinet Rick Palmer se fait prendre vigoureusement par le barbu John Barber !

– Photos : Bearded Fuckers / UKNakedMen

NOUVEAUTÉ – Samedi 9 janvier à minuit : Palm Springs Day Pass (Hot House)

Vous avez un laisser-passer d’une journée à Palm Springs, dans un resort gay de renommée mondiale. Alors il va falloir faire vite pour profiter de tous ces beaux mecs en chaleur. Que ce soit à la piscine de l’hôtel, dans les night-clubs ou dans ses ruelles, à la nuit tombée, tout n’est qu’invitation à la baise. Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Si tout était aussi simple que dans ce resort peuplé de beaux mâles pas farouches, toujours prêts à la baise ! 😉

Devin Franco et Ian Frost se rencontrent, se filment et se retrouvent dans une chambre pour s’éclater en mode flip-flop !

– Photos : Palm Springs Day Pass / Hot House

L’étalon Pierce Paris sillonne les ruelles du resort. Il ne tarde pas à tomber sur le bogoss Jack Kross. Ce dernier est très en demande de queue…

– Photos : Palm Springs Day Pass / Hot House

Après avoir maté le magnifiquement tatoué Vincent O’Reilly à la piscine, Nic Sahara sort sa queue et le baise.

– Photos : Palm Springs Day Pass / Hot House

Phoenix Fellington aperçoit Zak Bishop à travers une porte ouverte, son cul en l’air. Il l’interprète comme une invitation à le sodomiser. L’Afro-américain a très bien interprété ! 🙂

– Photos : Palm Springs Day Pass / Hot House

La croupe affriolante de Michael Boston produit toujours le même effet : on a irrésistiblement envie d’y loger sa queue. Steven Lee n’échappe pas à cette pulsion !

– Photos : Palm Springs Day Pass / Hot House

NOUVEAUTÉ – Dimanche 10 janvier à minuit : Meeting In Progress (MenAtPlay)

Ils ne savent pas seulement porter le costume. Ils baisent avec une fougue qui donne envie de les compter parmi nos chéris ! Quatre duos avec ou sans capote.

Le pinkplus : Que de beaux mecs ! Le costume/cravate ne fait qu’accentuer leur pouvoir de séduction !!!

Andy Star vient d’hériter d’un manoir. Sur place, il inspecte les lieux avec à ses côtés son notaire, Pierre Alexander. Il signe des papiers officiels puis il demande au notaire s’il offre des services supplémentaires… Si Pierre comprend très bien où l’autre veut en venir, il demeure sur sa réserve… au début. Car ensuite il y va à fond dans le cul de son riche client !

– Photos : Meeting In Progress / MenAtPlay

Diego Reyes surprend son collègue Marco Napoli en train de fouiner dans son téléphone portable. Ça va se payer cher ! La queue de Diego se fera brutale !…

– Photos : Meeting In Progress / MenAtPlay

Psychologue, Dani Robles assure chez lui ses consultations. Bruno Max, un nouveau patient, a besoin de son aide. C’est un sexopathe. Il a tout le temps envie de baiser. Il pense calmer ses pulsions en se masturbant, même au travail. Mais il n’en peut plus de cette situation. Le Dr Robles promet de tout faire pour l’aider…

– Photos : Meeting In Progress / MenAtPlay

Une rencontre fortuite entre Gabriel Phoenix et JP Dubois lors d’une fête du Nouvel An prend une tournure des plus excitantes…

– Photos : Meeting In Progress / MenAtPlay

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.