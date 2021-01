« J’ai enregistré ma voix dans mon home-studio à North Hollywood, en Californie. Cette chanson, je l’ai commencée en 2020 et elle a évolué pour devenir l’une des chansons préférées que j’ai jamais faites. La Ferrari, mes filles ! Mes garçons ! Les danseurs ! Il fallait tout ça pour qu’elle atteigne son plein potentiel. Je suis totalement amoureux de la vidéo de Bag Me. Un énorme merci à l’équipe, et encore une fois à Royal Rejects pour m’avoir confectionné une garde-robe incroyable… » La porn star gay US Brandon Wilde trace son sillon dans le rap queer en se mettant en valeur dans des vidéos sexy et bling-bling…

Une nouvelle fois dans un clip (voir ici et là), Brandon Wilde est très bien entouré de collègues stars de l’industrie du X. En l’espèce Domino Presley et Yasmin Lee du côté du trans. Cliff Jensen, Beaux Banks et Aspen du côté du gay. Notons que derrière le duo de stylistes qui composent Royal Rejects, il y a l’ex-CockyBoy Taylor Reign.