Prendre à deux un bain chaud dans une baignoire, il y a de forte probabilité que, si jamais on glisse, on tombe sur une bite raide. Essayez, comme Nick Sterling et Angel Rock, et vous verrez que cette probabilité devient même certitude ! 😉

Scène provenant d’Alpine Wood Part 1, une production Falcon Studios, Nick Sterling Tringlé dans la baignoire par Angel Rock est à voir dès aujourd’hui et en illimité sur Pinkflix !