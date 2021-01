Send an email

De jeunes et beaux cowboys qui montent très très bien ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 9 janvier à minuit : Open Range 2 : Twink Unchained (Platinum – Staxus)

Un ranch, de jeunes et beaux cowboys qui montent très très bien ! Un trio et quatre duos sans capote.

Le manplus : Que de bogoss ! Et en plus très expressifs dans leur jouissance !!!

À mi-hauteur d’un pommier, Orlando White se fait pomper par Rick Nielson ! Pour plus de confort, ils redescendent au sol, vont à un banc et continuent… Plein de vigueur et de sève, Orlando baisera Rick !

– Photos : Open Range 2 : Twink Unchained / Platinum – Staxus

Une camaraderie qui se révèle passion : Dick Casey à fond dans Jason Mike !

– Photos : Open Range 2 : Twink Unchained / Platinum – Staxus

Une complicité qui va loin, en toute réciprocité : Le brun Ryan Olsen et le blond Adrian Smallwood flip-flopent !

– Photos : Open Range 2 : Twink Unchained / Platinum – Staxus

Orlando White se souvient d’un après-midi idyllique qu’il avait passé au milieu des pommiers. Qu’est-ce qu’il l’avait bien baisé Blake Hanson, un très joli blond !…

– Photos : Open Range 2 : Twink Unchained / Platinum – Staxus

Très en manque de queues, le rouquin Brad Fitt est heureux de tomber sur les militaires Boris Orla et Kris Wallace…

– Photos : Open Range 2 : Twink Unchained / Platinum – Staxus

Dimanche 10 janvier à minuit : My Little Secret (Ayor Studios)

Que serait effectivement un homme sans ses secrets ? 🙂 Cinq duos sans capote.

Le manplus : Des Tchèques toujours aussi bien foutus et à grosse bite.

Lukas Watkins n’appartient pour l’instant qu’à Danton Gary !…

– Photos : My Little Secret / Ayor Studios

Danton Gary n’est en rien fidèle et c’est lui qui ce fait cette fois-ci prendre. Par Shane Harris !…

– Photos : My Little Secret / Ayor Studios

Pourquoi se contenter d’un amoureux, surtout s’il est infidèle. Lukas Watkins trouve en Pyotr Tomek gros sexe à sa bouche et à son cul !

– Photos : My Little Secret / Ayor Studios

Edward Fox n’a en ce moment pour préoccupation que de jouir en Ryan Torres…

– Photos : My Little Secret / Ayor Studios

Blake Ferrer a une passion secrète : le délicieux passif Yuri Adamov !

– Photos : My Little Secret / Ayor Studios

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.