La scène du jour sur Pinkflix : « Deux gars niqués sur la table »

L’Espagne est-elle le plus beau pays du monde ? Certains le pensent très fort. Et il est sûr qu’au prisme de l’industrie du porno, ses villes et ses campagnes regorgent de mâles qui sont autant de fantasmes vivants ! 😉 Tirée du film Hung Country, une production Raging Stallion Studios tournée en Espagne, la scène Deux gars niqués sur la table met en avant deux archétypes de séduction machiste : Hector De Silva et Abraham Al Malek. Beaux, virils et très bien membrés, ils savent osciller entre romantisme et brutalité.

En ballade au bord de la rivière, les barbus et poilus Hector De Silva et Abraham Al Malek font une pause pipe. Puis, dans un chalet rustique, ils se baisent bestialement à tour de rôle sur une table…

Deux gars niqués sur la table est à voir dès aujourd’hui et en illimité sur Pinkflix !