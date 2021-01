Du brut, du dur et du tendre cette semaine sur PinkX ! (11 – 17 janvier)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 11 janvier à minuit : Executive Pleasure Vol. 2 (MenAtPlay)

Super bien sapés, ils ont le sang chaud et quand l’occasion se présente, se faire baiser ou baiser un cul n’est pas un problème ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Ah la très grosse bite de JJ Knight !!! Et que de beaux mâles !!!

C’est le premier jour de Diego Reyes dans la boîte et il est anxieux : il a peur de ne pas faire bonne impression auprès de son nouveau patron JJ Knight. Alors que ses nerfs prennent le dessus, il a un petit accident qui pourrait le faire virer. Mais heureusement pour lui, JJ est sous son charme…

– Photos : Executive Pleasure Vol. 2 / MenAtPlay

Nouvel employé, Dann Gray tape à l’œil de Klein Kerr. Celui-ci n’a pas meilleure idée que de l’accueillir en le baisant…

– Photos : Executive Pleasure Vol. 2 / MenAtPlay



Autre nouvel employé de bureau, Mick Stallone. Il est quelque peu nerveux, lui aussi. Serait-ce parce que son boss est le sexy Dani Robles et qu’il ne pense qu’à le niquer ?…

– Photos : Executive Pleasure Vol. 2 / MenAtPlay

Pour les besoins de sa campagne électorale, le politicien Rex Cameron fait une rencontre des plus sexe avec l’agriculteur Dato Foland…

– Photos : Executive Pleasure Vol. 2 / MenAtPlay

Mardi 12 janvier à minuit : Earthbound – Heaven to Hell 2 (Falcon Studios)

Implacable, le Maître des Enfers (Dean Monroe) oblige ses Dark Angels sans âme à faire ce qu’il leur demande. L’un d’eux, Rogue (Skyy Knox), refuse d’accepter ce destin et s’échappe pour le monde d’en haut, le rendant presque humain. À son grand désarroi, il trouve la Terre aussi sombre et impitoyable que les enfers qu’il a abandonnés. Mais l’espoir revient dans les endroits les plus improbables, comme une discothèque souterraine où s’exhibe le gogo Lucky (Brent Corrigan). Cependant, le Maître des Enfers a lancé ses Dark Angels dans le but de récupérer Rogue…

Le pinkplus : Un thriller fantastico-porno signé Chi Chi Larue, 12 ans après le premier opus où il y avait déjà dans le rôle du Maître des Enfers Dean Monroe. Un autre acteur était aussi présent, l’ex- super porn star Brad Patton qui fait ici une figuration non X. Quant à Blake Riley, ex-exclusif de Rascal Video/RandyBlue qui n’avait plus tourné depuis 2010/2011, il revient au porno juste pour le film.

Outre le casting qui s’honore d’autres mâles hyper sexe, le soin apporté aux décors, aux costumes et aux effets spéciaux en font le film à ne pas manquer !

Le tout mignon Snitch (Trelino) est soumis à un interrogatoire intrusif de Lord (Andrew Stark), un caïd borgne à la queue surdimensionnée…

– Photos : Earthbound – Heaven to Hell 2 / Falcon Studios

Le Maître des Enfers (Dean Monroe) ordonne d’être gang-bangué par ses Dark Angels Sean Zevran, Arad WinWin et Gabriel Alonzo…

– Photos : Earthbound – Heaven to Hell 2 / Falcon Studios

Lord (Andrew Stark) jouit de dominer de sa queue massue les petits gabarits. C’est cette-fois Alleycat (Armond Rizzo) qui déguste à donf !

– Photos : Earthbound – Heaven to Hell 2 / Falcon Studios

Homme de mains de Lord, Henchman (JJ Knight) tombe sur un mystérieux et irrésistible motard (Blake Riley)…

– Photos : Earthbound – Heaven to Hell 2 / Falcon Studios

Missionné sur Terre pour récupérer le démon défroqué Rogue, le Dark Angel Andre Donovan rentre dans le corps et l’esprit de Bafly (Johnny V.)…

– Photos : Earthbound – Heaven to Hell 2 / Falcon Studios

Auprès de Lucky (Brent Corrigan), Rogue (Skyy Knox) a trouvé l’amour, la seule force capable de rompre ses liens avec les Enfers…

– Photos : Earthbound – Heaven to Hell 2 / Falcon Studios

Mercredi 13 janvier à minuit : Bravo Boys Band #03 (BravoFucker)

De belles queues et des culs accueillants ! Un trio et trois duos avec ou sans capote.

Le pinkplus : Le vrai couple marié dans la vie : Guillaume Wayne et Dany Ascona. Notons que Guillaume concourt à la saison 1 du GayContest dans la catégorie Comédie et Acting. Pour voter pour lui, c’est ici !

Philippe n’a qu’une envie : se prendre les 26 cm de Boseda !

– Photos : Bravo Boys Band #03 / BravoFucker

Pedro ne parle pas le francais, mais ce n’est pas un problème pour faire un plan à trois avec Pablo Bravo et le passif Esteban !

– Photos : Bravo Boys Band #03 / BravoFucker

Guillaume Wayne et Dany Ascona, couple franco-mexicain hyper sexe en action !

– Photos : Bravo Boys Band #03 / BravoFucker

Pablo Bravo se tape un garçon facile…

– Photos : Bravo Boys Band #03 / BravoFucker

Jeudi 14 janvier à minuit : Kevin David, l’insatiable (Menoboy)

Belle gueule, hyper bien foutu et très bien monté, Kevin David a tous les arguments pour se tirer tous les mecs qu’il veut ! Trois duos sans capote.

Le pinkplus : Kevin David !!!

Kevin Ass est dans sa baignoire quand Kevin David débarque et lui demande de le sucer…

– Photos : Kevin David, l’insatiable / Menoboy

Kevin David recadre bien comme il faut son coloc Kenny Pitt…

– Photos : Kevin David, l’insatiable / Menoboy

Le meilleur pote de Kevin, c’est Blue Elie…

– Photos : Kevin David, l’insatiable / Menoboy

NOUVEAUTÉ – Vendredi 15 janvier à minuit : Boys At Play (CockyBoys)

Ils ont tellement envie l’un de l’autre, qu’ils donnent le meilleur d’eux-même dans des corps à corps sensuels et pervers ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Le vrai couple Blake Mitchell/Leo Grand. Le début de leur histoire d’amour avait fait le buzz (lire ici).

L’ex-super star d’HelixStudios Blake Mitchell et Leo Grand sont effectivement en couple et vivent ensemble. Leo n’était pas trop partant pour se faire filmer pendant leur baise, mais finalement il a dit OK !

– Photos : Boys At Play / CockyBoys

Des mois après leur première rencontre et un flirt, Shane Cook et Troy Accola se retrouvent enfin pour une scène porno. Le très gros sexe de Shane fascine Troy…

– Photos : Boys At Play / CockyBoys

Ben Masters bandent les yeux de Sean Ford et l’emmène dans un voyage érotique dans lequel tous ses autres sens sont exacerbés par la privation visuelle…

– Photos : Boys At Play / CockyBoys

Wess Russel est allongé dans un lit, seul, lorsque la porte s’ouvre et qu’entre Cory Kane vêtu d’une serviette nouée à la taille. Aucun mot n’est échangé alors que leurs yeux se croisent et qu’ils commencent à s’embrasser, leur queue dure révélant leur désir l’un pour l’autre…

– Photos : Boys At Play / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 16 janvier à minuit : Bounty Hunters (Raging Stallion Studios)

Une brigade spéciale de chasseurs de primes est chargée de capturer des fugitifs par tous les moyens possibles. Nos quatre héros du jour ont leur propre méthode pour remettre les criminels dans le droit chemin alors que ces derniers semblent réellement en manque de tendresse et de sexe… Deux trios et deux duos sans capote + Un duo consistant en des fellations.

Le pinkplus : Scénario, image, casting… Tout est fantasmatique dans cet blockbuster signé Steve Cruz !!!

Lorsque le dangereux trafiquant de drogue Riley Mitchell se retrouve dans une cellule de prison avec Jay Austin, ce dernier apparait tellement innocent. mais il n’est pas en prison par hasard. Et les deux hommes ont tellement à partager…

– Photos : Bounty Hunters / Raging Stallion Studios

Riley Mitchell s’est évadé de prison. Les chasseurs de primes Jay Landford et Lorenzo Flexx se missionnent pour le rattraper. Mais sur leur route ils décident de prendre une pause sexe, Jay sodomisant profond son partenaire.

– Photos : Bounty Hunters / Raging Stallion Studios

En fuite à travers le désert, Riley Mitchell et son copain Johnny Ryder volent une fourgonnette à Kurtis Wolfe. Un bâillon fait de ruban adhésif ne met pas fin aux appels désespérés de Kurtis pour être libéré. Alors Johnny le fait taire avec sa grosse queue. Quand il se rend compte que le captif est vraiment bogoss avec une grosse queue, il s’en régale…

– Photos : Bounty Hunters / Raging Stallion Studios

Après être arrivé à leur cachette secrète, Riley Mitchell est furieux contre Kurtis Wolfe qui pleure toujours. Il se prépare à s’en débarrasser pour de bon quand Kurtis leur rappelle qu’ils n’ont toujours pas eu la chance de le sodomiser. Au cours de leur ébats, chacun aura droit à unr bite dans le cul jusqu’a ce qu’interviennent les chasseurs de primes…

– Photos : Bounty Hunters / Raging Stallion Studios

Riley Mitchell est parvenu à s’échapper. Convaincus qu’ils l’ont raté de quelques secondes, Eddy CeeTee et Alex Mecum décident d’attendre leur proie en baisant. Lorsque les deux chasseurs de primes découvrent Riley, ils sont tellement excités qu’ils décident d’honorer la demande de Riley de l’enculer avant de le remettre aux autorités.

– Photos : Bounty Hunters / Raging Stallion Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 17 janvier à minuit : Les 5 challenges de Kevin David (CrunchBoy)

Kevin David doit relever 5 Challenges, 15 minutes max pour chacun ! Cinq duos sans capote.

Le plinplus : Kevin David !!! Quant à la joliesse d’Andrea High, elle nous a complètement émoustillés !!!

Challenge 1 : Kevin doit se faire prendre dans une cave par Rex Helix !

– Photos : Les 5 challenges de Kevin David / CrunchBoy

Challenge 2 : Il doit baiser un mec qui n’est pas son style, le non moins bogoss Anthony Austin !

– Photos : Les 5 challenges de Kevin David / CrunchBoy

Challenge 3 : Kevin doit se faire baiser par le TBM Alexis Tivoli !

– Photos : Les 5 challenges de Kevin David / CrunchBoy

Challenge 4 : Il doit baiser un mec a travers un Glory Hole puis sur un sling le très joli minou Andrea Andrea High !

– Photos : Les 5 challenges de Kevin David / CrunchBoy

Challenge 5 : Il doit emplir le top canon musclé Hugo Tara dans un sauna non allumé !

– Photos : Les 5 challenges de Kevin David / CrunchBoy

