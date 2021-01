Tristan Hunter, nouvel exclusif de Falcon | NakedSword

Le groupe Falcon | NakedSword a annoncé la semaine dernière que Tristan Hunter faisait partie de ses nouveaux exclusifs. Comme à l’accoutumée, les compliments se succèdent…

« Tristan est un performeur versatile et dynamique qui arbore un corps athlétique extrêmement bien dessiné, une bite impressionnante et un cul fantastique. Si cela ne suffisait pas pour faire saliver les fans, il possède ce charme américain des stars hollywoodiennes. Ses yeux de braise captivent non seulement ses partenaires de scène mais aussi les spectateurs. »

Tristan Hunter n’est lui-même qu’éloges envers son employeur : « J’ai tellement de chance de travailler exclusivement avec un studio qui traite son contenu comme de l’art et ses modèles comme une famille. Falcon | NakedSword a toujours été l’entreprise avec laquelle je préfère travailler, et je suis ravi de voir ce que nous ferons ensemble au cours de l’année prochaine. »

Depuis ses débuts dans le porno en 2019, le bogoss a effectivement tourné pour près d’une dizaine de boîtes de prod, dont ceux du géants du X gay US. Il a pu comparer. C’est d’ailleurs Tristan qui s’est adressé au réalisateur Steve Cruz pour connaître les possibilités de bénéficier d’un contrat d’exclusivité. Il a rapidement eu une réponse positive de Tim Valenti, le PDG de Falcon | NakedSword.

Chez Falcon | NakedSword, Tristan Hunter avait déjà eu pour partenaires Alex Mecum dans Hit The Mat (Hot House), Shane Jackson dans Get Wet (Falcon Studios) et Steven Lee dans The Pledge (Falcon Studios).

Et en janvier sortent Towel Boy (Hot House) et Let’s Get Quenched (Falcon Studios) où il a affaire à du lourd : Max « 25 cm » Konnor, Cade « 23 cm » Maddox, Johnny Ford et de JJ « 24 cm » Knight !

Hum… Un physique de jeune premier hollywoodien pour une disponibilité anale à toute épreuve ! Il ira loin !…