Ex-acteur porno gay, il obtient le statut de réfugié politique en Nouvelle-Zélande

Au moment où s’écrivent ces lignes, on ne sait pas de quel ex-acteur porno il s’agit. Stuff, le média néo-zélandais qui rend compte de son cas, l’identifie seulement comme AL, un ressortissant d’un pays d’Europe de l’Est. Suite au refus d’un fonctionnaire de l’immigration néo-zélandaise de lui accorder l’asile, il a fait appel au Tribunal de l’immigration et de la protection. Ce qu’il a révélé de sa vie dans son pays ont convaincu la juridiction de lui accorder le statut de réfugié politique en Nouvelle Zélande.

Le pays d’Europe de l’Est d’où vient AL n’est pas cité. Stuff rapporte juste qu’il est connu pour son haut degré de corruption et sa LGBTIphobie. Quand AL s’était rendu compte à l’adolescence qu’il était attiré par les mecs, il s’est néanmoins senti obligé de se marier à une femme. Et en secret, il menait sa double vie avec l’homme qu’il aimait.

Quant à la corruption, lui et son frère y ont été brutalement confrontés quand ils ont ouvert deux magasins au début des années 1990. Des policiers se sont comportés comme des mafieux en réclamant une grosse contribution. Se rebeller contre eux leur a valu d’être arrêtés sous un faux prétexte, d’être violés, battus et reconnus coupables d’infractions.

Sorti de prison, AL a renoué avec son ex-amant qui lui a affirmé qu’il gagnait très bien sa vie comme porn star. Économiquement et moralement au plus bas, AL a joué dans un film porno gay qui – on le lui avait assuré – ne sortirait jamais dans son pays.

En 2006, la police s’en prend une nouvelle fois violemment à lui et son frère. Ce dernier n’en survivra pas tant il a reçu de coups. 😢 Quant à AL, il est arrêté et victime de chantage : soit il paie cher le silence des policiers ou ceux-ci révèlent à ses proches qu’il a fait du porno gay. À sa sortie de prison, AL préfère tout dire à sa femme, sur sa relation homosexuelle et sur le film porno, ce qui conduit à leur divorce.

Le malheureux a par la suite été condamné pour comportement immoral après que la police a perquisitionné un appartement où il vivait avec d’autres membres de la communauté LGBTQI. Il a également été attaqué alors qu’il participait à des manifestations dans son pays.

On le sait, mais on l’oublie. Il y a vraiment des endroits dans le monde qui sont horribles, à fuir absolument !!! 🤬

Avant de renouer avec son ex qui était devenu porn star, AL avait d’ailleurs plusieurs fois cherché à obtenir le statut de réfugié en Allemagne et en Suisse. En vain. Venir en Nouvelle-Zélande en 2018 avec un visa de visiteur lui a permis de trouver enfin un refuge où il pourra vivre sans avoir peur pour sa vie.