Jeanne d’Arc dans son premier porno gay ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 16 janvier à minuit : Runners High (BritLadz-Staxus)

C’est comme ça, on ne peut pas les changer ! La pratique du jogging leur donne envie de baiser !! Et ils sont même capables de simuler une blessure pour provoquer le désir !!! Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : Jaden Fox est de toute beauté !

Après leur jogging, Jake Zhang, Jaxon Radoc et Kamyk Walker partouzent dans les prés !

– Photos : Runners High / BritLadz-Staxus

Rhys Casey et Ethan White courent puis baisent dans les bois ! Rhys s’en prend plein le cul !!

– Photos : Runners High / BritLadz-Staxus

Jaden Fox et Daniel Prince : un massage se poursuit comme il se doit ! Le beau blond Jaden est imperturbablement sodomisé par Daniel !

– Photos : Runners High / BritLadz-Staxus

Blake Hanson et Lewis Taylor flip-flopent après le jogging !!!

– Photos : Runners High / BritLadz-Staxus

Dimanche 17 janvier à minuit : Twink Extreme (TwinkExtreme-Staxus)

Dans le sexe, certains garçons recherchent quelque chose de beaucoup plus corsé que ce qui se fait habituellement ! Un trio et deux duos sans capote.

Le manplus : Noooooon !? Jeanne D’arc ?! Le nom de la pucelle d’Orléans comme pseudo d’acteur porno gay ?! 😉 Sa fiche signalétique sur Staxus nous le présente comme un gymnaste hongrois amoureux de la France et de Paris. Il parle d’ailleurs couramment le français.

Ethan White suce, gode et nique le très souple Jeanne D’Arc !

– Photos : Twink Extreme / TwinkExtreme-Staxus

Sam Kirby a droit à se faire limer par Kamyk Walker et Kurt Maddox !

– Photos : Twink Extreme / TwinkExtreme-Staxus

Chase Hunt ligote et menotte, puis gode et sodomise Oscar Roberts !

– Photos : Twink Extreme / TwinkExtreme-Staxus

