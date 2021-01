Le beau et sympathique Dante Colle élu Performeur de l’année aux « XBIZ Awards 2021 »

À cause de la pandémie du COVID-19 qui n’en finit pas de chambouler nos habitudes, les XBIZ Awards n’ont pas donné lieu cette année à une cérémonie réunissant un parterre de porn stars et autres VIP de l’industrie du X. Un palmarès n’en a pas moins été dressé hier soir, avec une grosse surprise à la toute fin. Alors que se succédaient les noms des vainqueurs dans les catégories hétéros, gays et trans, il a été annoncé celui du Performeur de l’année. Or cette catégorie inclusive n’apparaissait pas sur le site de XBIZ. Le gagnant en a été Dante Colle ! Très ému, celui-ci a posté en guise de remerciement cette vidéo sur twitter.

Versatile et ouvertement bisexuel, Dante Colle apprécie les femmes, les trans et les hommes. Sa filmographie en est témoin. Mais pour qui ne s’intéresserait qu’a sa carrière porno gay, une scène hotissime vient de sortir chez Raging Stallion. Tirée du film Maximum Torque, elle nous montre un Dante magnifiquement baisé par le new cumeur tatoué Chris Damned. On attend de voir ça sur PinkX !

Voici la liste des gagnants gays des XBIZ Awards 2021 :

Film gay de l’année : A Murdered Heart (NakedSword). Voici la bande-annonce soft de ce porno réalisé par Marc MacNamara qui a pour thème une pratique des plus barbares : la réorientation de la sexualité des gays via les soi-disant « thérapies de conversion »

Réalisateur gay de l’année : Marc MacNamara

Performeur gay de l’année : Max Konnor, récemment lié à un contrat d’exclusivité avec Falcon | NakedSword

Meilleure scène de sexe de l’année : Angel Rivera & Sean Ford, Lips Together – Six Feet Apart (CockyBoys)



Site gay de l’année : Falcon Studios

La liste complète des lauréats est ici !