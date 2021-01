Talentueux auteur, compositeur, interprète et chanteur lyrique auquel nous avons consacré deux articles – voir ici et là -, Emeric est aussi et surtout un artiste qui tient à être proche de son public. Si la pandémie de COVID-19 ne lui a malheureusement pas permis de donner ses près de 80 concerts prévus l’année dernière dans le Sud-Ouest, le lien qu’il tisse avec ses fans via les réseaux sociaux et ce premier GayContest est très fort. Dès les résultats connus, il a tenu à remercier sur Facebook tous ceux qui ont voté pour lui ainsi que les organisateurs du concours et les médias qui ont soutenu l’événement, dont PinkTV. Merci Emeric !

« Chers amis, j’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai gagné le Prix du public au concours de talents Gay Contest. Je suis heureux, heureux car ce n’est pas ma victoire, mais la vôtre. Sans vous et sans vos votes, je n’aurais rien fait. Je suis heureux aussi de vous avoir vu si nombreux à me soutenir, aussi dévoués durant ces 2 mois de compétition. Je suis touché, très touché car vous n’avez pas baissé votre garde et ça fait plaisir de se sentir soutenu, aimé, et je ne vous remercierai jamais assez. Je vous ferai une petite vidéo dans les jours qui suivent, mais là, j’ai besoin de me remettre de mes émotions. Bravo à l’autre candidat qui a reçu le prix du Jury… »

La couverture de son dernier single en date…

Le candidat qui a reçu le prix du jury n’est autre que Guillaume…