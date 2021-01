Guillaume a remporté le prix du jury du premier « GayContest »

Si le talent de chanteur de celui qui a remporté le prix du public au premier GayContest nous était connu bien avant l’organisation du concours, nous ignorions tout de celui d’humoriste du gagnant du prix du jury. Nous avons toutefois appris que grâce à ses one-man shows et à sa participation au 1er Festival Rire et Rock de Cognac en 2010, Guillaume avait acquis une certaine renommée en Charente. Mais bien sûr, rien de comparable avec la notoriété internationale que lui a apportée le X gay : il est l’ex-porn star internationale Guillaume Wayne (relire notre article ici).

Tout heureux d’avoir obtenu le prix du jury au premier GayContest, Guillaume n’a pas manqué de partager sa joie sur Facebook :

« ‘J’ai tellement fermé les yeux, j’ai tellement rêvé que j’y suis arrivé…’ Merci à tous pour vos votes, vos messages, votre soutien et merci au jury. Le travail, la détermination, l’envie, la passion… À bientôt sur scène ! Merci aux partenaires Garçon Magazine, Queek, Pinktv, MMensuel. »

C’est nous qui te remercions Guillaume. Et nous sommes très désireux de te découvrir sur la scène d’un théâtre, avec une question : vu ton expérience passée au top du X, peut-on un jour imaginer un one-man show qui fusionnerait monde de la nuit, relations gays et industrie du porno. Il y a des choses drôles, féroces et surprenantes à raconter, non ?

Un humoriste des plus sexe !!!