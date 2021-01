Parce que le fantasme et la jouissance sont essentiels, de beaux mâles se lâchent rien que pour nous toute cette semaine sur PinkX (18 – 24 janvier)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 18 janvier à minuit : Tie Me Up ! Dick Me Down ! (JakeJaxson-CockyBoys)

Utiliser un bâillon, bander les yeux, ligoter son partenaire… Éveiller les sens est le mot d’ordre de ces huit hommes ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Le duo JJ Knight/Sean Zevran a été consacré meilleure scène fetish aux GayVN Awards 2019.

Ligoté et les yeux bandés, Sean Zevran n’a plus le contrôle de lui-même. Il appartient corps et âme à JJ Knight…

– Photos : Tie Me Up ! Dick Me Down ! / JakeJaxson-CockyBoys

Max Adonis se voit retirer un bâillon remplacé par la bite de Cade Maddox. Ce dernier installe ensuite un butt plug dans le cul de Max avant de le sauter…

– Photos : Tie Me Up ! Dick Me Down ! / JakeJaxson-CockyBoys

Le tout mignon Grayson Lange et le musclé Alex Mecum sont tendrement enlacés dans un lit. Alex lèche le torse d’Alex, attrape entre ses lèvres sa queue… et se retrouve attaché au dos, les yeux bandés. Le minet a pris le dessus et profite à fond de la super bite d’Alex !!!

– Photos : Tie Me Up ! Dick Me Down ! / JakeJaxson-CockyBoys

Michael delRay est le type de mec vicieux que kiffe Calvin Banks. Sa voix grave ne fait que renforcer le fantasme de mâle dominant. Michael lui bande les yeux et va l’activer dans tous les sens…

– Photos : Tie Me Up ! Dick Me Down ! / JakeJaxson-CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Mardi 19 janvier à minuit : Comment devenir un acteur porno (HPG)

Les coulisses des castings les plus hot pour deux trios tournés sans capote.

Le pinkplus : HPG n’a pas d’histoire mais il a un casting bandant qui mêle nouvelles recrues et valeurs sûres !

Mercredi 20 janvier à minuit : Lascars de Téci #08 (Citébeur)

Les bites bien raides de nos racailles cherchent des culs pour se vider ! Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Du Citébeur pur jus, avec des grosses bites toujours aussi fantasmatiques et des culs super endurants !!!

Dans un lieu de drague gay, en extérieur, au beau milieu d’un immeuble délabré, le Latino TTBM Étalon calme les ardeurs anales de Vlad…

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

En manque grave de grosses queues, Cohen Byron frétille d’impatience de se faire défoncer par son plan cul du jour : Tahar. Le beau beur gay marocain va lui faire sa fête !

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

Mathieu Ferhati craque pour Lems, bogosss de chez bogoss. Toujours sapé à la mode, le sourire charmeur, un corps svelte et finement musclé, sans oublier son joli petit cul… Lems est irrésistible. Mathieu va bien l’initier à la baise virile…

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

Le bogoss rebeu Samy Lakdar a eu un très gros cadeau pour la journée de la Saint Valentin. Une bite taille XXL, très très grossse et surtout très épaisse de Braquemard, un bogoss céfran, agé de 23 ans…

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

C’est plus fort que lui, Roman Tik a trop besoin de se faire baiser. Une grosse bite, bien chaude et bien dure, au plus profond de son trou, fait son bonheur. Le jeune mec n’hésite pas à se rendre dans les endroits les plus craignos et obscurs de sa cité pour trouver de quoi le combler. En l’espèce Etalon, un véritable champion de la sodo…

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

Jeudi 21 janvier à minuit : Rimrock (Hot House)

Chaque année, de beaux mecs se mettent au vert dans un chalet de montagne, dans les décors naturels de Rimrock. Nos sexy montagnards y prennent du bon temps. Certains trouvent l’amour, d’autres viennent juste pour un plan cul. Tous en repartent heureux… Un trio et quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Porn stars et new cumers au top !

Roman Todd fait la surprise à son chéri Devin Franco d’une escapade romantique dans un chalet à la montagne. Arrivé sur place, Devin frétille d’impatience de se prendre la grosse pine de Roman dans la gorge et dans le cul !

– Photos : Rimrock / Hot House

Le four est en panne. Roman Todd appelle l’homme à tout faire Derek Bolt pour le réparer. Mais celui-ci abandonne vite les réparations, trop heureux de se faire baiser par Roman.

– Photos : Rimrock / Hot House

Arad Winwin regarde à travers la fenêtre Hunter Smith en train de se branler. Hunter le surprend et l’invite à le rejoindre. Arad ne le décevra pas !…

– Photos : Rimrock / Hot House

Lorsque Trevor Miller et Darin Silvers se réveillent avec la gaule, ils décident de sauter le petit-déjeuner pour se soulager. Darin glisse sa grosse bite au fond de Trevor et le baise vigoureusement jusqu’à ce que Trevor soit copieusement enfoutré !

– Photos : Rimrock / Hot House

Lawrence Portland et Collin Lust sont invités par Trevor Miller pour un plan cul à trois. Dans la position du trou : Collin !

– Photos : Rimrock / Hot House

NOUVEAUTÉ – Vendredi 22 janvier à minuit : Plaisirs discrets (Menoboy)

À l’abri des regards, nos jeunes mecs n’ont pas de problèmes avec leur corps ni avec le sexe. Baiser est naturel et jouir est essentiel !

Le pinkplus : Des new cumers passifs qui en jettent ! Ça promet !!!

Le beau barbu Melio Dass est le plan cul habituel de Max Riviera. Ce dernier l’a fait venir dans la salle d’attente de son boulot et il le baise quand ils se retrouvent seuls, à la fermeture…

– Photos : Plaisirs discrets / Menoboy

Le TBM Alexi Tivoli sort de chez lui pour récupérer son linge à la laverie. Là, il fait une belle rencontre : Thomas Sky. Alexis l’invite chez lui et après une visite éclaire, il le dirige vers sa chambre pour une bonne baise gay…

– Photos : Plaisirs discrets / Menoboy

En visite à Lyon, le Latino Etalon cherche un passif endurant. Quand il croise le très mignon Ludo Wolf pour lui demander où trouver un sex-club, Ludo lui propose direct de monter chez lui et de le niquer !…

– Photos : Plaisirs discrets / Menoboy

Le joli et blond minet Andréa HighX se met à l’aise devant une connaissance, le viril Tim Cosla. Ce dernier ne peut rester de marbre et son érection agit pour lui…

– Photos : Plaisirs discrets / Menoboy

NOUVEAUTÉ – Samedi 23 janvier à minuit : The Masqulin Project (Masqulin)

Il faut tester les mecs pour être sûr qu’ils ont ce qu’il faut pour intégrer le Projet Masqulin. Ces tests ne sont pas que des questions ! Trois duos sans capote.

Le pinkplus : Bruns, barbus, musclés et tatoués, les Canadiens Markus Kage et Ryan Bones sont de magnifiques spécimens de mâles ! Les rencontrer en chair et en os – voire plus si affinités – est sûrement un pur enchantement. Tout en eux est si sexe !!!



Drew Dixon vérifie si le viril et tatoué Markus Kage a bien ce qu’il faut pour le Projet Masqulin…

– Photos : The Masqulin Project / Masqulin

Max Adonis teste les aptitudes versatiles du blond Ukrainien Vitaliy Sens…

– Photos : The Masqulin Project / Masqulin

Le viril et tatoué Ryan Bones teste Jeremy London en le trouant !

– Photos : The Masqulin Project / Masqulin

NOUVEAUTÉ – Dimanche 24 janvier à minuit : Bandidos 8 (Bolatino)

Direction l’Amérique du Sud et ses mecs sexy ! Bites TTBM pour des baises viriles ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : On ne le répétera jamais assez : total respect pour les passifs et leur endurance. Tout le monde ne pourrait pas encaisser comme ils le font. N’est-ce pas ? 😉

