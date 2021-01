Sharok, Angel Rivera, DeAngelo Jackson et Teddy Torres parmi les lauréats des « GayVN Awards 2021 »

Malgré les contraintes sanitaires liées à la lutte contre la propagation du COVID-19 et de ses mutations, l’industrie du X gay continue d’honorer ses stars. C’est ainsi que lundi soir, lors d’une cérémonie entièrement numérique, Alec Mapa et Sherry Vine ont révélé les vainqueurs des GayVN Awards 2021. Angel Rivera et Sharok sont les grands gagnants, récoltant chacun deux prix. Meilleur acteur et meilleure scène confinée pour Angel qui est en plus l’un des héros d’A Murdered Heart qui a été consacré meilleur film. Quant à Sharok, il a obtenu l’award du meilleur second rôle et celui du meilleur trio. Voici le palmarès complet accompagné des réactions des lauréats sur Twitter :

Meilleur newcomer / Best newcomer : Brock Banks

« Félicitations à tous ceux qui ont remporté un GayVN ce soir! Ce fut un honneur de gagner celui du meilleur newcomer. Merci particulièrement à chaque follower et abonné. Sans vous, Brock Banks n’existerait pas. Et aussi tous mes remerciements à CockyBoys et RJ Sebastian qui m’ont donné la chance d’être celui que je veux être dans cette industrie. Ils m’ont aussi donné un endroit que je peux appeler maison !… »

Performeur de l’année / Performer of the Year : DeAngelo Jackson

À un tweet de QueerMeNow qui félicitait les lauréats Brock Banks, DeAngelo Jackson, Sharok et Angel Rivera, le performeur de l’année s’est exclamé : « Nous sommes TOUS DES HOMMES DE COULEUR ! Whoa, c’est révolutionnaire. 🙌🏽 ❤️»

Meilleur film 100% Sexe / Best all-sex movie : Summer Loves (BelAmi)

Best scène bi / Best Bi Sex Scene : Maya Bijou, Dante Colle & Kaleb Stryker dans The Elevator Goes Both Ways (WhyNotBi)

Meilleurs réalisateurs – Film / Best directors – Feature : Jake Jaxson & RJ Sebastian pour Hollywood & Vine (CockyBoys)

Meilleur réalisateur – assemblage de scènes / Best director – non-feature : Steve Cruz pour Cake Shop (Raging Stallion Studios)

Meilleur duo / Best duo sex scene : Rhyheim Shabazz & Sean Zevran dans Big Dicks Going Deep (CockyBoys)

Meilleur film / Best feature : A Murdered Heart (NakedSword)

Meilleure scène fetish / Best fetish sex scene : Dirk Caber, Nate Grimes, Jaxx Thanatos & Kurtis Wolfe dans Tom of Finland : Leather Bar Initiation (Men)

Meilleure partouze / Best group sex scene : Riley Finch, Johnny Hands, Jacob Hansen, Garrett Kinsley, Travis Stevens & Ashton Summers dans Inside Helix (Helix Studios)

Meilleur acteur / Best actor : Angel Rivera dans A Murdered Heart (NakedSword)

« Merci Marc MacNamara. Merci Falcon Studios. Merci CockyBoys. Merci les GayVN Awards… »

Meilleure scène confinée / Best Quarantine Sex Scene : Sean Ford & Angel Rivera dans Lips Together, 6 Feet Apart (CockyBoys)

Meilleur second rôle / Best supporting actor : Sharok dans Blood Moon : Timberwolves 2 (Raging Stallion Studios)

« Merci les GayVN Awards pour les 2 prix ce soir 🏆. Félicitations à tous ET un GRAND merci à tous ceux qui ont voté 🙌🏽… J’ai vraiment l’impression de faire partie de la grande famille de porno gay. »

Meilleur trio / Best three-way sex scene : Donnie Argento, Jake Nicola & Sharok dans Cake Shop (Raging Stallion Studios)

FAN AWARDS

Star des réseaux sociaux / Social media star : Joey Mills

Passif préféré / Favorite bottom : Rourke et Maître préféré / Favorite dom : Zilv Gudel (l’un et l’autre forment un vrai couple qui ne tourne qu’ensemble !)

Couple cam préféré / Favorite camming couple : Jacob & Harley

Actif préféré / Favorite top : Austin Wolf

« 🤩❤️🙏🙏🙏🙏 »

Daddy préféré / Favorite daddy : Rocco Steele

« QUI EST VOTRE DADDY PRÉFÉRÉ ?? Merci à tous ceux qui ont voté pour moi comme Daddy préféré aux GayVN Awards 2021. Je ne peux exprimer combien que cela signifie pour moi et quel honneur c’est d’avoir ce titre.❤️ »

Newcomer le plus hot / Hottest newcomer : Seth Peterson

Bite préférée / Favorite cock : Cade Maddox

« Ouais !! BITE PRÉFÉRÉE !!! 🍆🏆GRAND merci à TOUS mes FANS et aux GayVN Awards !! Je vous aime tellement les gars !! MERCI !! 😘 😘 😘 »

Minet préféré / Favorite twink : Austin L. Young

Corps préféré / Favorite body : Alex Mecum

Cul préféré / Favorite butt : Alam Wernik

« Je vous remercie !!!!!! 😘😘😘😘😘✨ »

Bear préféré / Favorite bear : Teddy Torres

« Merci beaucoup 🙂 Pour la 3ème fois ! ❤️❤️»

Cam guy préféré / Favorite cam guy : Max Konnor

« Merci… »

Star FTM préféré / Favorite FTM star : Trip Richards

« Merci à tous les fans qui ont voté pour moi, et merci à tous les performeurs qui ont travaillé avec moi !… »

Star GayVN de l’année / GayVN Star of the Year : Camran Mac

« Merci beaucoup à tous ceux qui ont voté pour moi ! 🙏 »