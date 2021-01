Send an email

Tannor Reed, nouvel et délicieux exclusif de CockyBoys !

CockyBoys a annoncé jeudi dernier que Tannor Reed faisait désormais partie de ses exclusifs. Ce délicieux new cumer américain ne nous est pas inconnu. En juin 2020, il avait porté de lourdes accusations à l’encontre de Dominic Ford, le puissant dirigeant de la plateforme de sex-tapes JustForFans.



« Avant même que je débute dans le porno, je rêvais d’être un CockyBoy et je suis tellement impatient de commencer cette année comme exclusif ! J’ai toujours aimé les films de CockyBoys et la façon dont ils montrent les moments intimes et authentiquement sexuels. Je suis ravi de faire partie de ces moments pour cette année à venir. »

Tannor est déjà apparu dans quatre scènes de CockyBoys avec comme partenaires certaines des plus grandes porn stars : Austin Wolf, Brock Banks, Sharok, Adrian Hart et plus récemment Zach Astor.

Sa joliesse, sa soif de grosses bites et sa personnalité combative ont incontestablement séduit Jake Jaxson, le big boss du studio new-yorkais : « Nous ne pourrions être plus heureux d’accueillir Tannor en tant que premier nouveau CockyBoy de 2021. Si ses futures scènes ressemblent à ce que nous avons déjà filmé avec lui, alors Tannor a un avenir très prometteur chez nous ! »

À découvrir bientôt sur PinkX ! 🙂