Le programme de la semaine sur PinkX (25 – 31 janvier)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 25 janvier à minuit : TKO : Total Knockouts (Hot House)

Quatre combats en trois rounds : 1er on est en tenue, 2eme on est en jock-strap, 3eme on est à poil ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Thème de la lutte bandant ! Qu’est-ce Sean Zevran est beau !!! La perfection faite homme !!! Austin Wolf et Trenton Ducati sont particulièrement inspirés en mâles dominants !

Ian Green vs Ryan Rose : Ian en prend plein le cul !!!

– Photos : TKO : Total Knockouts / Hot House

Austin Wolf vs Josh Conner : Austin est écrasant de virilité…

– Photos : TKO : Total Knockouts / Hot House

Alexander Gustavo vs Trenton Ducati : Manipulé, mis à terre et défoncé, Alexander râle de plaisir !!!

– Photos : TKO : Total Knockouts / Hot House

Sean Zevran vs Micky Jr : Soumis, Micky n’est plus qu’un trou béant !!!

– Photos : TKO : Total Knockouts / Hot House

Mardi 26 janvier de minuit à 00h05 : SexoPink : les cockrings (PinkX)

En moins de 5 minutes, la super porn star Doryann Marguet répond à toutes les questions relatives au cockring et au cockstrap.

Le pinkplus : Doryann donne aussi de sa personne : sexe et couilles en main, il montre comment bien mettre les anneaux péniens !

Mardi 26 janvier à partir de 00h05 : Boys At Play (CockyBoys)

Ils ont tellement envie l’un de l’autre, qu’ils donnent le meilleur d’eux-même dans des corps à corps sensuels et pervers ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Le vrai couple Blake Mitchell/Leo Grand. Le début de leur histoire d’amour avait fait le buzz (lire ici).

L’ex-super star d’HelixStudios Blake Mitchell et Leo Grand sont effectivement en couple et vivent ensemble. Leo n’était pas trop partant pour se faire filmer pendant leur baise, mais finalement il a dit OK !

– Photos : Boys At Play / CockyBoys

Des mois après leur première rencontre et un flirt, Shane Cook et Troy Accola se retrouvent enfin pour une scène porno. Le très gros sexe de Shane fascine Troy…

– Photos : Boys At Play / CockyBoys

Ben Masters bandent les yeux de Sean Ford et l’emmène dans un voyage érotique dans lequel tous ses autres sens sont exacerbés par la privation visuelle…

– Photos : Boys At Play / CockyBoys

Wess Russel est allongé dans un lit, seul, lorsque la porte s’ouvre et qu’entre Cory Kane vêtu d’une serviette nouée à la taille. Aucun mot n’est échangé alors que leurs yeux se croisent et qu’ils commencent à s’embrasser, leur queue dure révélant leur désir l’un pour l’autre…

– Photos : Boys At Play / CockyBoys

Mercredi 27 janvier de minuit à 00h05 : SexoPink : les ballstretchers (PinkX)

Doryann Marguet nous dit tout sur le ballstretcher, ou dit en français étireur de couilles : son utilité, ses modèles les répandus et ses accessoires.

Le pinkplus : Doryann délivre aussi quelques conseils de pro pour les novices…

Mercredi 27 janvier à partir de 00h05 : Igor Romani Episode 2 : Montreal Bound (Masqulin)

Derek Bolt a hâte de passer des vacances dans l’une des villes les plus gays d’Amérique du Nord : Montréal. Après un long vol, fatigué, il est surpris et ravi de découvrir que des massages en chambre sont proposés dans son hôtel. Il demande spécifiquement au masseur le plus sexy disponible de l’aider à se détendre. Il s’agit d’Igor Romani…

Le pinkplus : La bombe sexuelle Igor Romani bien baisée sans capote !

Jeudi 28 janvier à minuit : Les Potes de Fabien (CrunchBoy)

Fabien part en tournage en France et croise un Colombien, un Brésilien, un Allemand et quelques Français ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Sexe sans artifice au rendez-vous ! Apolo Sanchez est vraiment bogoss. On aimerait trop nous-aussi le baiser !!!

Allemand rencontré par Fabien à Berlin, Patrick Bauer fait la connaissance de Roman Tik…

– Photos : Les Potes de Fabien / CrunchBoy

Jeune Colombien, Randy Junior apprécie Roman Tik en mode flip-flop…

– Photos : Les Potes de Fabien / CrunchBoy

Nalex dosé au jus par Tim Cosla !

– Photos : Les Potes de Fabien / CrunchBoy

Le beau Brésilien Apolo Sanchez est à Paris, Jess décide de tourner avec lui mais Roman Tik n’est pas loin…

– Photos : Les Potes de Fabien / CrunchBoy

Apolo Sanchez se taille en France une réputation de super vide-couilles. Cette fois ci, c’est Alexis Tivoli qui le remplit profond !

– Photos : Les Potes de Fabien / CrunchBoy

NOUVEAUTÉ – Vendredi 29 janvier à minuit : California Drift : French Pornstars and American Cars (FrenchTwinks)

Californian Drift nous embarque aux États-Unis pour nous faire découvrir une histoire d’auto-stop aussi vicieuse que torride. Trois duos avec capote.

Le pinkplus : Réalisé aux USA en marge des GayVN Awards 2020, California Drift offre comme écrin aux stars de FrenchTwinks les splendides grands espaces américains.

Paul Delay est parti s’installer en Californie pour vivre une histoire d’amour. Le rêve américain tourne toutefois vite au cauchemar. Paul se retrouve seul et désemparé au bord d’une route aussi longue que désertique. La chance semble lui sourire lorsque Justin Leroy au volant d’une Corvette rutilante s’arrête pour le prendre en stop. En échange du service rendu, Paul accepte volontiers les avances de Justin qui va le baiser au beau milieu du désert… avant de l’abandonner nu, au milieu de nulle part…

– Photos : California Drift : French Pornstars and American Cars / FrenchTwinks

Paul, plus dépité que jamais, continue de marcher le long de la route en espérant trouver une bonne âme pour l’aider. C’est Enzo Lemercier, un jeune français en vacances en Californie, qui s’arrête et le prend en stop. Paul raconte ses mésaventures à Enzo qui l’écoute avec empathie. Les deux garçons se regardent tendrement puis s’embrassent. Il semble que Paul ait trouvé un mec sincère et sympa car Enzo, après lui avoir fait l’amour, lui propose de l’héberger pour la nuit…

– Photos : California Drift : French Pornstars and American Cars / FrenchTwinks

En proposant à Paul de l’héberger pour la nuit, Enzo avait oublié de faire mention de son petit ami qui n’est autre que Justin. Paul et Justin se retrouvent face à face dans le salon et le ton monte face à un Enzo interloqué. Comment le couple va-t-il gérer cette tromperie mutuelle ?…

– Photos : California Drift : French Pornstars and American Cars / FrenchTwinks

NOUVEAUTÉ – Samedi 30 janvier à minuit : Dirty Buddies 3 (Ayor Studios)

Les Dirty Buddies sont toujours aussi bien montés et sexy ! Deux solos et quatre duos sans capote.

Le pinkplus : La République Tchèque a aussi ses lascars de banlieue !

Dimanche 31 janvier à minuit : Intimate (Falcon Studios)

Qu’est-ce qui excite véritablement les hommes ? Qu’est-ce qu’ils aiment faire quand ils sont à l’abri des regards ? Tirez le rideau pour entendre et voir ce qui les anime, de l’affection la plus tendre aux pulsions les plus déchirantes… Un trio et trois duos dont l’un consiste en des fellations.

Le pinkplus : Roman Todd est magnifique !

Ian Green amoureusement déchiré par les 25 cm épais de JJ Knight…

– Photos : Intimate / Falcon Studios

Logan Moore et Jack Hunter gourmands de caresses, de baisers et de fellations…

– Photos : Intimate / Falcon Studios

Jack Archer et Gabriel Alanzo surpris en train de se faire des mamours par Ryan Rose. Ce dernier veut sa part de jouissance…

– Photos : Intimate / Falcon Studios

Roman Todd tendrement et passionnément en Casey Jacks…

– Photos : Intimate / Falcon Studios

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.