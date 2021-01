Dean Young : Le sosie porno gay de la movie star Ryan Phillippe devient un exclusif de Falcon | NakedSword !

« Avec un visage qui rivalise avec celui des stars hollywoodiennes les plus hot, ce bogoss d’1m70 et de 63 kg est originaire de Belfast, en Irlande. Il a gagné des légions de fans grâce à son corps sculpté, sa belle bite non circoncise et son cul exceptionnel. Un cul insatiable qu’il adore exhiber devant la caméra. Young est une véritable super star en devenir. » C’est en ces termes flatteurs que le groupe Falcon | NakedSword vient d’annoncer que Dean Young, 22 ans, fait désormais partie de ses exclusifs.

La référence aux stars hollywoodiennes ne tient pas du hasard. Nombre de blogueurs et internautes parlent du jeune Irlandais comme du sosie porno gay de Ryan Phillippe, l’inoubliable acteur des cultissimes Sexe Intentions et Studio 54.

– Photos : Juke Jonathan, Columbia Pictures et BAC Films

Mais le physique du nouvel exclusif de Falcon | NakedSword est-il 100 % naturel ? À voir cette photo postée sur son Instagram, on se dit qu’il n’est pas étranger à quelques retouches esthétiques ! 😉

New cumer, Dean Young a fait ses débuts fracassants dans le X gay il n’y a que quelques mois, chez TimTales. Deux scènes sorties respectivement en septembre et en octobre 2020 où il se fait royalement défoncer par les 25 cm de l’iconique Tim Kruger et les 23 cm brutaux de Diego Mattos. Ouille !!! …

– Photos : TimTales

Falcon | NakedSword nous apprend toutefois que c’est lui qui l’avait casté dans ce qui aurait dû être sa toute première scène, en mars 2020. C’était pour le film The Chalet dont l’action se passait en Autriche. Mais la scène a malheureusement été supprimée lorsque le tournage s’est interrompu à cause de la pandémie de COVID-19 et des fermetures des frontières (à ce sujet, relire ici notre article).

Quand en novembre dernier Falcon Studios a pu tourner en Espagne, Dean Young a été recasté et il s’est vu proposer un contrat d’exclusivité par le PDG Tim Valenti. Ce dernier n’est d’ailleurs qu’admiration : « Je suis ravi que nous ayons enfin pu filmer Dean Young pour Falcon Studios. Ravi de le présenter désormais comme un autre de nos superbes et charmants exclusifs. Nous avions intérêt à faire de Dean un exclusif depuis plus d’un an, mais nous voulions nous assurer que les conditions de tournage soient sans danger. Nous voulions aussi être sûrs que ses débuts correspondraient à son talent exceptionnel. Je ne peux être plus heureux du résultat. Dean est phénoménal. Il apporte une énergie sexuelle incroyable ainsi qu’une fraicheur enthousiasmante. Il va épater les fans du monde entier. »

On veut bien le croire ! Sa première scène à sortir chez Falcon sera un duo avec Josh Moore. On a hâte de voir ça sur PinkX !!! 🙂

– Photos : Falcon Studios

Photo de mise en avant de l’article : Juke Jonathan