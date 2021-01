Le monde n’est que plaisir ce week-end sur Man-X !

Send an email

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.EU !

Samedi 30 janvier à minuit : Balls Deep (HelixStudios)

Ils se lèvent, ils ont envie de baiser, il vont à la piscine, ils ont envie de baiser… Les couilles pleines, nos minets sont non seulement accros au sexe mais ils excellent en ça !

Le manplus : Sorti en 2015, Balls Deep nous montre un Blake Mitchell alors sans lunettes. S’il est vrai que le port de cette prothèse a contribué à en faire une porn star des plus iconiques, cela n’occulte-t-il pas la joliesse de son visage ?

Kody Knight initie avec délicatesse et fougue le new cumer Brad Chase au porno made in HelixStudios !

– Photos : Balls Deep / HelixStudios

Nager dans la piscine, ce n’est pas amusant sans un pote. Et nager avec un pote n’est fun que si on le fait nu. Alors le roux Cooper Steel invite Blake Mitchell pour qu’il le rejoigne dans la piscine, à poil. L’eau est fraîche, mais elle ne fait pas débander les deux amis. Et c’est la bite raide qu’ils se retrouvent au sec dans une chambre à baiser…

– Photos : Balls Deep / HelixStudios

Le superbe Tyler Hill est doté d’un fessier absolument magnifique. Une invitation à toutes les queues pour y aller à fond dedans. Le TTBM Dalton Briggs va s’y déchaîner…

– Photos : Balls Deep / HelixStudios

Dur dur de s’endormir alors qu’on a trop envie de baiser. Troy Ryan et Travis Stevens en font l’agréable expérience…

– Photos : Balls Deep / HelixStudios

Beau minet aux yeux bleus, Brad Chase s’exhibe en solo lors d’une promenade sur la plage. Il se réfugie entre les rochers pour se soulager !

– Photos : Balls Deep / HelixStudios

Dimanche 31 janvier à minuit : Study Break (Raw-Staxus)

Les études, c’est stressant. Il faut savoir se détendre et le moyen le plus efficace, c’est de baiser ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : Que de bogoss avec une mention spéciale au new cumer Sammy Case. Qu’est-ce qu’il est mignon !!!

Tyler Scott bien baisé par Johny Walsh !

– Photos : Study Break / Raw-Staxus

Danny Jones profondément en Nick Fox !

– Photos : Study Break / Raw-Staxus

Sammy Case amoureusement en Joel Tamir !

– Photos : Study Break / Raw-Staxus

Pavel Masters à donf dans Danny Jones !

– Photos : Study Break / Raw-Staxus

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.