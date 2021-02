Acteur porno gay brésilien, Caio meurt des suites du Covid-19…

Boîte de production qui se proclame « meilleur site porno gay bareback du Brésil », IrmãosDotados a tweeté le 28 janvier cette triste nouvelle : « L’acteur Lucas Almeida est décédé récemment de complications dues au Covid. Toutes nos condoléances aux amis et à la famille. Une autre vie perdue à cause de ce maudit virus. »

Apparemment un new cumer, Lucas Almeida avait tourné pour IrmãosDotados sous le pseudo de Caio dans une scène sortie en juillet 2020. Un trio avec Atlas Xavier et Rafael Mieto…

Lucas était si resplendissant sur son Instagram…

Les médias brésiliens mainstream de sont emparés de ce drame comme d’un énième contre-exemple de toutes les affirmations de Jair Bolsonaro sur le COVID-19. Le président brésilien, qui n’a eu de cesse de minimiser la gravité du virus, est constamment accusé par des ONG, des journalistes et l’opposition d’avoir essayé de « saboter » les mesures sanitaires prises pour freiner la propagation de la pandémie dans son pays. En apprenant la cause du décès de l’acteur porno, plusieurs Internautes s’en prennent plus ou moins directement à Bolsonaro. Exemples sur le compte Facebook de Diário do Centro do Mundo :

« Encore une vie que Bolsonaro a assassiné avec sa farce de la grippe. »

« Donc les jeunes meurent aussi du Covid. Ne comprendront-ils que quand 1 000 enfants mourront par jour ? »

« Mes condoléances aux familles et aux amis. Il est mort trop jeune, ce qui montre que le coranavirus ne fait pas de distinction sur l’âge. »

RIP