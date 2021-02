Avec le confinement, le couvre-feu et la distanciation sociale, on se retrouve avec plus d’envie cette semaine sur PinkX (1er – 7 février)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 1er février à minuit : Al Fresco Anal (UKNakedMen)

Nos tops sont virils, ils aiment dominer leur boy et les rencontres en pleine nature ne font que renforcer la demande sexuelle de nos actifs ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des duos qui jouent sur le contraste physique des mecs !

Sans barbe, sans cheveux, Donnie Marco a le regard viril qui suffit pour faire comprendre à Terry Ellis qui encule qui !

– Photos : Al Fresco Anal / UKNakedMen

Le minet blond Robbie Dane fume une clope quand débarque un ouvrier brût de mâle : John Barber…

– Photos : Al Fresco Anal / UKNakedMen

Maxim Bikhov et Ivo Kerk pour un plan cul où le plus musclé des deux, Ivo, sodomise l’autre !

– Photos : Al Fresco Anal / UKNakedMen

Un coin isolé, le musclor Cris Denny se touche. Alex Morgan, qui passe par là, lui demande s’il peut l’aider. Bien sûr ! En ouvrant bien la bouche et en écartant les cuisses !!!

– Photos : Al Fresco Anal / UKNakedMen

NOUVEAUTÉ – Mardi 2 février à minuit : Ass Spoogers (UKNakedMen)

Quand de bogoss font face à des mecs virils, il arrive ce qui doit arriver ! 😉 Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Le duo Robbie Dane et Jason Smith est ultra bandant. Quant aux musclés et tatoués Ivo Kerk et Ryan Cage, ils ont des physiques spectaculaires !

Jeune brun sexy, Denis Scala se branle dans sa chambre, au rez de chaussée. L’ouvrier blond Rob Banner regarde par la fenêtre et va s’occuper de cette belle bite vigoureuse…

– Photos : Ass Spoogers / UKNakedMen

Robbie Dane et Jason Smith, un duo des plus sexe entre le blond et le métis !

– Photos : Ass Spoogers / UKNakedMen

L’herculéen Ivo Kerk se tape le petit cul de Ted Glen !

– Photos : Ass Spoogers / UKNakedMen

Viking massif et bien monté, Ryan Cage chevauche et transperce Tom Bacan !

– Photos : Ass Spoogers / UKNakedMen

Mercredi 3 février à minuit : Palm Springs Day Pass (Hot House)

Vous avez un laisser-passer d’une journée à Palm Springs, dans un resort gay de renommée mondiale. Alors il va falloir faire vite pour profiter de tous ces beaux mecs en chaleur. Que ce soit à la piscine de l’hôtel, dans les night-clubs ou dans ses ruelles, à la nuit tombée, tout n’est qu’invitation à la baise. Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Si tout était aussi simple que dans ce resort peuplé de beaux mâles pas farouches, toujours prêts à la baise !

Devin Franco et Ian Frost se rencontrent, se filment et se retrouvent dans une chambre pour s’éclater en mode flip-flop !

– Photos : Palm Springs Day Pass / Hot House

L’étalon Pierce Paris sillonne les ruelles du resort. Il ne tarde pas à tomber sur le bogoss Jack Kross. Ce dernier est très en demande de queue…

– Photos : Palm Springs Day Pass / Hot House

Après avoir maté le magnifiquement tatoué Vincent O’Reilly à la piscine, Nic Sahara sort sa queue et le baise.

– Photos : Palm Springs Day Pass / Hot House

Phoenix Fellington aperçoit Zak Bishop à travers une porte ouverte, son cul en l’air. Il l’interprète comme une invitation à le sodomiser. L’Afro-américain a très bien interprété !

– Photos : Palm Springs Day Pass / Hot House

La croupe affriolante de Michael Boston produit toujours le même effet : on a irrésistiblement envie d’y loger sa queue. Steven Lee n’échappe pas à cette pulsion !

– Photos : Palm Springs Day Pass / Hot House

Jeudi 4 février à minuit : Nikeurs de Téci 1 (Citébeur)

Les Nikeurs de Téci sont en action et ils cherchent des bouches et des culs dociles qu’ils peuvent baiser comme ils veulent !

Le pinkplus : Mathieu Ferhati !!!

Viril et barbu, Eric suce à fond la grosse bite de Mathieu Ferhati. Puis il lui donne son cul. Mathieu va le baiser avec force et à fond !

– Photos : Nikeurs de Téci 1 / Citébeur

Après des mois d’abstinence, Matteo n’en pouvait plus. Trop besoin de prendre une grosse bite dans son trou ! Son pseudo « Cul à dispo pour un jeune macho » sur un site de drague a immédiatement attiré l’attention de Juan Florian qui l’invite dans sa tanière…

– Photos : Nikeurs de Téci 1 / Citébeur

Chris Llesca est fan de porno gay black et il rêvait depuis longtemps de se donner à un Noir à très gros sexe…

– Photos : Nikeurs de Téci 1 / Citébeur

David Valentin adore être soumis par des mecs dominateurs et TBM. Quand il a l’occasion d’offrir son cul à la porn star Mathieu Ferhati, il est plus soumis que jamais !…

– Photos : Nikeurs de Téci 1 / Citébeur

Naturellement soumis, Samy Lakhdar se met à genoux devant une racaille de cité qui lui rend visite. Un rebeu domi, bien monté, qui n’a pas baisé un bon cul depuis le début du deuxième confinement…

– Photos : Nikeurs de Téci 1 / Citébeur

NOUVEAUTÉ – Vendredi 5 février à minuit : As Good As It Gets (CockyBoys)

Cocky Boys a rassemblé quelques-unes des porn stars les plus sexy du moment pour ce film sans capote. Culs serrés et bites épaisses sont aux rendez-vous ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Le Français Chris Loan dans sa dernière scène en date chez les Américains de CockyBoys.



Austin Wolf et Carter Dane s’apprécient et se retrouvent. Mais cette fois-ci pour la première fois devant la caméra. Lors de leur duo, ils recréent leur précédente rencontre, en commençant par un baiser électrique. La bouche de Carter va et vient sur les lèvres et le torse musclée d’Austin pendant que ce dernier doigte Carter. Et il ne faut pas longtemps avant que Carter suce et s’empale sur le gros sexe d’Austin !

– Photos : As Good As It Gets / CockyBoys

Chris Loan commence par donner un cours de français parsemé de baisers à Troy Accola. Le jeune Américain n’en admire que plus le musclé et top canon Français…

– Photos : As Good As It Gets / CockyBoys

Levi Karter accueille le métis Zario Travezz pour ses débuts chez CockyBoys. Zario a hâte de plaire et donne à Levi exactement ce qu’il veut : être dominer et perdre le contrôle de lui-même !

– Photos : As Good As It Gets / CockyBoys

Küper & Ty Mitchell se livrent à des ébats hyper-sensels dans une salle de bains, puis dans la chambre, à même le sol. Ty s’en prend à chaque fois plein le cul !

– Photos : As Good As It Gets / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 6 février à minuit : Get Wet (Falcon Studios)

Le soleil californien, la piscine, de beaux mecs aux bites XXL et aux culs bien ronds. Tout est au rendez-vous de ce jardin d’Eden gay ! Quatre duos avec capote + un duo consistant en des fellations.

Le pinkplus : Belle lumières, beaux mâle, belles baises !

Le beau tatoué Vadim Black profite à fond de la super croupe de Devin Franco !

– Photos : Get Wet / Falcon Studios

Skyy Knox se donne facilement à Steven Lee !

– Photos : Get Wet / Falcon Studios

Tristan Hunter et Shane Jackson en mode flip-flop !

– Photos : Get Wet / Falcon Studios

Devin Franco et Steven Lee se pompent goulument !

– Photos : Get Wet / Falcon Studios

Le blond tatoué Aaron Savvy se déchaîne dans le cul de Nick Fitt !

– Photos : Get Wet / Falcon Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 7 février à minuit : Lascars de Téci #10 (Citébeur)

Ces mecs n’ont qu’une envie : pomper et se prendre de belles teubs bien grosses et brutales ! Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Les actifs de Citébeur ont incontestablement la dégaine et les mensurations propres à révéler la chienne qui est nous tous ! 😉

Au petit matin, Juan Florian et Tom se rencardent dans la piaule de Juan. Tranquillement installé sur le canapé le jeune pacha se fait sucer. Avec son expertise buccale, Tom fait gonfler le zob de Juan qui s’attaque aussitôt à trou poilu. Après une sodo déchirante, les deux mecs se roulent des pelles baveuses et giclent en mode branle entre potes.

– Photos : Lascars de Téci #10 / Citébeur

Pour sa première vidéo porno gay, Brako Boy rêvait de tourner avec un mec à grosse bite qui le bourre bien. Citébeur lui a trouvé Mathieu Ferhati. Quand la super porn star va s’attaquer à son petit cul, Brako Boy va kiffer grave !

– Photos : Lascars de Téci #10 / Citébeur

Blackman se rencarde avec Matteo pour un plan cul direct. Le jeune cefran soumis suce la grosse bite noire tout en se faisant doigter. Puis Le kebla le nique en beauté. Matteo va s’en rappeler pendant longtemps !

– Photos : Lascars de Téci #10 / Citébeur

Avec le confinement, les rencontres se font rares, les couilles sont pleines et les passifs en manque de sensations fortes. Du coup, les plans cul sont torrides et bestiaux. Mathieu Ferhati utilise Matteo comme un véritable vide-couilles…

– Photos : Lascars de Téci #10 / Citébeur

Quand un passif gourmand rencontre un beur gay actif et TBM, ça déchire ! Chris Llesca avait trop besoin de sucer Tahar et de se prendre sa grosse teub dans son petit cul. Lorsque l’occasion se présente, il ne fait pas le difficile. Pas de bisous, ni de câlins, Tahar la lui met direct au fond de la gorge puis dans son magnifique cul bombé !

– Photos : Lascars de Téci #10 / Citébeur

