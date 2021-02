Josh Moore renouvelle son contrat d’exclusivité avec Falcon | NakedSword !

« Tout le monde chez Falcon | NakedSword a été très gentil avec moi. Nous sommes comme une famille très proche. Je suis ravi de continuer à en faire partie et j’ai hâte de voir ce que cette année m’apportera en travaillant avec les meilleurs studios de X gay. Quoi qu’il en soit, je sais que ce sera magique et je suis sûr que les fans vont adorer. » Josh Moore



Comme l’Américain Cade Maddox (relire ici), Josh Moore, le beau Britannique monté 23 cm, renouvelle lui aussi le contrat d’exclusivité qu’il avait signé avec le géant de l’industrie du X gay US. Ce qu’il ne dit pas, c’est que tout le monde chez Falcon | NakedSword ne l’avait pas accepté. Sous l’emprise d’un nationalisme exacerbé, l’exclusif de Falcon et super porn star US Ryan Rose s’en était pris publiquement à lui. Tout est parti d’un tweet de Josh adressé à Tony Dimarco. En décembre 2019, le réalisateur alors attitré de Falcon Studios remerciait l’équipe de tournage ainsi que le casting de son film Califuckingfornia. Josh l’a remercié en disant que c’était un honneur d’en être l’acteur principal et qu’il avait hâte que le film sorte. Ryan Rose, qui joue également dans Califuckingfornia, n’a pas du tout apprécié que le Britannique se targue d’avoir le rôle principal : « Sérieusement ? Acteur principal ? Les filles, combien de fois ne devriez-vous pas vous taire face à moi ? PERSONNE NE PRIME SUR MOI ! JAMAIS ! Boomer Banks et moi avons bâti ce studio. J’étais là bien avant toi et je serai là bien après toi. La prochaine fois qu’un modèle étranger vient tourner avec nous, je m’assurerai d’en faire part au Trésor Public Américain parce que je ne suis pas sûr qu’il paie ses impôts. » Sic !

Ryan Rose ne se prend pas pour une merde ! Affirmer qu’il a bâti Falcon Studios alors que le label existe depuis bien avant sa naissance en dit long sur un égo surdimensionné. Quant à Josh, il a tenté de mettre les choses au clair sans lui répondre directement : « J’économise chaque année pour payer mes impôts en janvier… De plus je n’alimenterai aucun drama par respect pour mon studio. »

Josh Moore vs Ryan Rose ! Ils ont tourné dans le même film, Califuckingfornia, mais pas dans la même scène.

– Photos : Falcon Studios

En juillet 2020, en pleine pandémie de COVID-19 et arrêt de tournages, Ryan s’en prend une nouvelle fois à Josh quand il constate que ce dernier l’a bloqué sur son Twitter : « Josh qui ? Petite p*** ! Qu’on se retrouve sur un tournage ! Je suis fatigué de toutes ces p**** étrangères au rabais qui ne paient pas leurs impôts. Ça te concerne aussi Skyy (le Canadien Skyy Knox – NDLR). Vous vous faites des dollars américains, vous devez payer vos impôts aux États-Unis. » Sic !

Alors que Cade Maddox lui demande de garder son calme, Ryan s’en prend à lui : « Mêle-toi de tes affaires », « Tu n’es qu’un acteur unidimensionnel », « J’étais là avant toi et je le serai après »…

Bilan de tout ça ? Cade Maddox et Josh Moore resignent chez Falcon | NakedSword. Ryan Rose non. Son contrat a même été rompu avant terme. Str8UpGayPorn a en effet obtenu la capture d’écran d’un e-mail en date du 3 août 2020 dans lequel le PDG du groupe, Tim Valenti, écrit ceci : « Ryan ne travaillera plus JAMAIS avec Falcon | NakedSword. Très triste pour lui. Ryan m’avait assuré qu’il aurait un meilleur comportement en 2020. Ce n’est clairement pas le cas… »

La première scène de Josh à sortir chez Falcon sous son second contrat d’exclusivité est le duo avec Dean Young, le tout nouveau, tout beau exclusif de Falcon | NakedSword…