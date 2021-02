Renaud, Fabien, Arad, Gabriel, Pietro, Guillaume, Ahmed… Tout le monde il est sexe cette semaine sur PinkX (8-14 février)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 8 février à minuit : Breaking Mr. Hart (Golden Age Films-NakedSword)

Que faire quand son patron est un c** sexiste, hypocrite et manipulateur ? Vous vous devez d’élaborer un plan machiavélique avec vos collègues pour renverser la situation ! C’est ce que feront Rod (Max Adonis), Victor (Remy Cruz) et Jake (Pierce Paris) pour se venger de leur boss M. Hart (Dean Phoenix). Quatre duos avec ou sans capote.

Le pinkplus : Une parodie porno gay de soap réjouissant ! Le réalisateur D.P. Welles s’était précédemment fait connaître comme scénariste de plusieurs hits de FalconStudiosGroup/NakedSword : UltraFan, Earthbound, Trapped, Paris Perfect et The Slutty Professor. Le casting réunit avec bonheur new cumers (Max Adonis, Remy Cruz), porn stars du moment (Pierce Paris, Woody Fox) et deux vétérans : Dean Phoenix, Nina Hartley. Le duo Pierce Paris/Damon Heart y excelle par son originalité pornographique.

Mr Hart est marié à Missy (Nina Hartley) qu’il dit adorer mais qu’il trompe avec ses employés mâles qu’il se plaît à rabaisser. Dernier exemple en date, Rod (Max Adonis)…

– Photos : Breaking Mr. Hart / Golden Age Films-NakedSword

Mr Hart a invité ses employés Victor (Remy Cruze) et Woody Fox à passer une soirée dans sa propriété auprès de son épouse. Comme il a truffé la maison de caméras, il filme les ébats des deux hommes et les balance sur leurs boîtes mail !

– Photos : Breaking Mr. Hart / Golden Age Films-NakedSword

Pervers, Mr Hart fait appel à Damon Heart, un employé complice de ses turpitudes, pour compromettre sexuellement un autre de ses salariés, Jake (Pierce Paris)…

– Photos : Breaking Mr. Hart / Golden Age Films-NakedSword

Rod, Victor et Jake font front commun pour défaire leur boss. Un léger somnifère, des photos compromettantes et l’arrivée provoquée de son épouse conduira à un divorce ruineux pour Mr Hart !

– Photos : Breaking Mr. Hart / Golden Age Films-NakedSword

Le mardi 9 février à minuit : Le plus vieux loisir du monde (GayFrenchKiss)

Nos mecs aiment ne penser à rien d’autre qu’au plaisir, plaisir entre mecs à 2 ou à plus ! Une partouze et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Un casting multiethnique avec de beaux petits lots, un mec encagoulé et la très grosse bite de Justin XXL !

Un plan cul entre le beau barbu Rex Helix et le mignon métis (Indien ?) Govin Perr…

– Photos : Le plus vieux loisir du monde / GayFrenchKiss

Jeremy adore être empalé par le chibre surdimensionné de Justin XXL !

– Photos : Le plus vieux loisir du monde / GayFrenchKiss

Le petit déjeuner au lit va de pair avec la baise pour Thomas, l’actif, et Francisco, le passif !

– Photos : Le plus vieux loisir du monde / GayFrenchKiss

Partouze !!! Dans une chambre, le beau barbu Jessy Uncut rejoint un mec et les deux seront rejoints par un 3ème et un 4ème !

– Photos : Le plus vieux loisir du monde / GayFrenchKiss

Mercredi 10 février à minuit : Bounty Hunters (Raging Stallion Studios)

Une brigade spéciale de chasseurs de primes est chargée de capturer des fugitifs par tous les moyens possibles. Nos quatre héros du jour ont leur propre méthode pour remettre les criminels dans le droit chemin alors que ces derniers semblent réellement en manque de tendresse et de sexe… Deux trios et deux duos sans capote + Un duo consistant en des fellations.

Le pinkplus : Scénario, image, casting… Tout est fantasmatique dans cet blockbuster signé Steve Cruz !!!

Lorsque le dangereux trafiquant de drogue Riley Mitchell se retrouve dans une cellule de prison avec Jay Austin, ce dernier apparaît tellement innocent. Mais il n’est pas en taule par hasard. Les deux hommes ont tellement à partager…

– Photos : Bounty Hunters / Raging Stallion Studios

Riley Mitchell s’est évadé de prison. Les chasseurs de primes Jay Landford et Lorenzo Flexx se missionnent pour le rattraper. Mais sur leur route ils décident de prendre une pause sexe, Jay sodomisant profond son partenaire.

– Photos : Bounty Hunters / Raging Stallion Studios

En fuite à travers le désert, Riley Mitchell et son copain Johnny Ryder volent une fourgonnette à Kurtis Wolfe. Un bâillon fait de ruban adhésif ne met pas fin aux appels désespérés de Kurtis pour être libéré. Alors Johnny le fait taire avec sa grosse queue. Quand il se rend compte que le captif est vraiment bogoss avec une grosse queue, il s’en régale…

– Photos : Bounty Hunters / Raging Stallion Studios

Après être arrivé à leur cachette secrète, Riley Mitchell est furieux contre Kurtis Wolfe qui pleure toujours. Il se prépare à s’en débarrasser pour de bon quand Kurtis leur rappelle qu’ils n’ont toujours pas eu la chance de le sodomiser. Au cours de leur ébats, chacun aura droit à une bite dans le cul jusqu’à ce qu’interviennent les chasseurs de primes…

– Photos : Bounty Hunters / Raging Stallion Studios

Riley Mitchell est parvenu à s’échapper. Convaincus qu’ils l’ont raté de quelques secondes, Eddy CeeTee et Alex Mecum décident d’attendre leur proie en baisant. Lorsque les deux chasseurs de primes découvrent Riley, ils sont tellement excités qu’ils décident d’honorer la demande de Riley de l’enculer avant de le remettre aux autorités.

– Photos : Bounty Hunters / Raging Stallion Studios

Jeudi 11 février à minuit : Meeting In Progress (MenAtPlay)

Ils ne savent pas seulement porter le costume. Ils baisent avec une fougue qui donne envie de les compter parmi nos chéris ! Quatre duos avec ou sans capote.

Le pinkplus : Que de beaux mecs ! Le costume/cravate ne fait qu’accentuer leur pouvoir de séduction !!!

Andy Star vient d’hériter d’un manoir. Sur place, il inspecte les lieux avec à ses côtés son notaire, Pierre Alexander. Il signe des papiers officiels puis il demande au notaire s’il offre des services supplémentaires… Si Pierre comprend très bien où l’autre veut en venir, il demeure sur sa réserve… au début. Car ensuite il y va à fond dans le cul de son riche client !

– Photos : Meeting In Progress / MenAtPlay

Diego Reyes surprend son collègue Marco Napoli en train de fouiner dans son téléphone portable. Ça va se payer cher ! La queue de Diego se fera brutale !…

– Photos : Meeting In Progress / MenAtPlay

Psychologue, Dani Robles assure chez lui ses consultations. Bruno Max, un nouveau patient, a besoin de son aide. C’est un sexopathe. Il a tout le temps envie de baiser. Il pense calmer ses pulsions en se masturbant, même au travail. Mais il n’en peut plus de cette situation. Le Dr. Robles promet de tout faire pour l’aider…

– Photos : Meeting In Progress / MenAtPlay

Une rencontre fortuite entre Gabriel Phoenix et JP Dubois lors d’une fête du Nouvel An prend une tournure des plus excitantes…

– Photos : Meeting In Progress / MenAtPlay

NOUVEAUTÉ – Vendredi 12 février à minuit : Fun entre mecs (Menoboy)

Mais qu’est-ce qu’on s’éclate entre mecs ! Un secret de polichinelle que les éventuelles copines et épouses feintent d’ignorer !!! Quatre duos avec ou sans capote.

Le pinkplus : Compilation de scènes plus ou moins récentes.

En secret, Guillaume Wayne et son très gros sexe font gémir de bonheur le cadre dynamique – et prétendument hétéro – Antoine Merc.

– Photos : Fun entre mecs / Menoboy

Doryann Marguet rencontre le beau Briccio Calavero et c’est immédiatement fusionnel entre eux deux !

– Photos : Fun entre mecs / Menoboy

Fabien CrunchBoy se fait bouffer le cul, pomper la queue et sodomiser par Renaud Tod !

– Photos : Fun entre mecs / Menoboy

En vacances dans un Bed & Breakfast parisien, Ahmed est du genre hétéro curieux. Quand il croise le bogoss typé beur Kyle Jenner, il n’a qu’une envie : le niquer dans la cuisine. Il suffit de demander…

– Photos : Fun entre mecs / Menoboy

NOUVEAUTÉ – Samedi 13 février à minuit : The Foreman’s Son (Hot House)

Quand on est le fils du chef de chantier et qu’on est très porté sur les bites, traîner sur le lieu de travail paternel est un réel plaisir. Tant de couilles à vider ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Arad Winwin dans deux scènes !

Dakota Payne et Arad Winwinsont sont sur le chantier pour préparer les choses pour la journée. Leurs érections réciproques décident pour eux d’autre chose…

– Photos : The Foreman’s Son / Hot House

Le corps musclé et velu d’Alex Mecum captive son collègue Devin Franco. N’en pouvant plus, ce dernier laisse tomber ses outils électriques et se met à genoux pour pomper Alex qui n’en espérait pas moins…

– Photos : The Foreman’s Son / Hot House

Dakota Payne fait la connaissance de Logan Cross, le fils du chef de chantier. Woaw ! Il a le feu au cul !!!…

– Photos : The Foreman’s Son / Hot House

Arad Winwin et Ian Frost sont sur un échafaudage lorsqu’Arad éclabousse accidentellement de peinture Ian. Ce dernier le prend comme une invitation à se mettre à poil et à exciter son beau collègue iranien…

– Photos : The Foreman’s Son / Hot House

Le métis Zario Travezz et le blond Taylor Reign sont en train de peindre soigneusement un mur, mais leur professionnalisme est perturbé par leur attirance réciproque…

– Photos : The Foreman’s Son / Hot House

NOUVEAUTÉ – Vendredi 14 février à minuit : Executive Pleasure Vol. 3 (MenAtPlay)

Beaux lieux, Beaux costards, beaux mecs, beaux culs et belles bites, que désirer de plus ?! Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Au casting, il y a le fameux 100 % hétéro britannique Geordie Jackson. Son interview avec sa fiancée avait fait couler beaucoup d’encre (lire ici). Il a refait récemment parler de lui en accusant un producteur américain d’avoir failli lui faire perdre sa bite à cause de dangereuses injections de Trimix (lire là).

Le séduisant barbu Hector de Silva a un discours important à prononcer, mais il n’arrive pas à trouver les bons mots. Son collègue Andy Star l’encourage et ça marche. La confiance d’Hector n’est toutefois pas la seule chose qui monte…

– Photos : Executive Pleasure Vol. 3 / MenAtPlay

Publicitaires, Geordie Jackson et Klein Kerr sont chargés de promouvoir une nouvelle application de traduction linguistique. Mais au lieu de bosser sur un film publicitaire ils préfèrent baiser, Geordie assenant ses puissants coups de queue en Klein !

– Photos : Executive Pleasure Vol. 3 / MenAtPlay

Alors qu’il s’ennuie au travail et qu’il se met à se branler, Johan Kane se fait surprendre pas son boss, Manuel Sky. Ce dernier n’apprécie pas et exige une contrepartie immédiate en nature…

– Photos : Executive Pleasure Vol. 3 / MenAtPlay

Quand Alexander Muller a commencé sa journée de travail, il ignorait que son opération « porte ouverte » aurait une signification sexuelle avec le beau barbu Dani Robles…

– Photos : Executive Pleasure Vol. 3 / MenAtPlay

Quand le blond Britannique Gabriel Phoenix se fait déposer dans sa villa de vacances en Espagne par son chauffeur de Taxi Pietro Duarte, il remarque qu’il a oublié dans la voiture son Smartphone. Lorsque Pietro le lui ramène, Gabriel sait comment le remercier…

– Photos : Executive Pleasure Vol. 3 / MenAtPlay

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.