Colton Reece prolonge son contrat d’exclusivité avec Falcon | NakedSword

« Je suis tellement enthousiaste de continuer l’aventure avec Falcon | NakedSword. J’y ai fait un beau début de carrière et je ne vois pour l’avenir que des choses fantastiques. Je tiens à remercier toute l’équipe de Falcon | NakedSword. Pour son travail acharné, son talent et les vidéos incroyables que nous créons. Et vous les fans, merci de m’avoir accueilli les bras ouverts et de me soutenir dans cette incroyable aventure. » Dans un communiqué le presse daté du 4 février, Colton Reece exprime sa très grande joie de prolonger son contrat d’exclusivité avec le géant du X gay US. Tim Valenti, le PDG de Falcon | NakedSword, est tout aussi enthousiaste : « Nous espérons que Colton restera avec nous en exclusivité pendant toute la durée de sa carrière porno. C’est une telle joie de l’avoir, il est sexy devant la caméra, il incarne si bien notre entreprise… »

Meilleur new cumer ex-aequo avec Sharok lors des Grabbys 2020, Colton Reece s’était prêté en avril et mai 2020 à des solos en direct sur le site NakedSword. Il répondait en outre aux questions de fans. Une occasion d’en savoir plus sur l’Hawaïen qui a grandi en France, à Paris. Extraits :

hapa : « Je suis hapa… Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, ‘hapa’ signifie que j’ai en partie des origines asiatiques. C’est un mot très courant ici à Hawaï. »

Un geek en science : « La chimie, c’est vraiment mon truc. Je termine mon master en chimie et je ne sais pas ce que je vais faire ensuite. Peut-être que je continuerais mes études, on verra… Peut-être en faisant un peu de biologie. »

Gay : « Je suis gay, assurément très gay ! »

Exclusivement actif : « Être passif n’est pas ce que je préfère. J’adore tellement mieux être actif avec des passifs qui aiment vraiment être passifs. »

Spirituel : « Le tatouage sur mon épaule arrière est avant tout celui de mes 18 ans. C’est en hindou et cela signifie ‘Se soumettre à Dieu’. Parfois, on doit reconnaître qu’il y a des choses qu’on ne peut pas contrôler… »

Exhib : « La raison pour laquelle je me suis lancé dans le porno est que j’aime me montrer… Je suis tellement excité de savoir que je suis en plus payé pour avoir des relations sexuelles. »

Falcon Studios : « J’adore Falcon… C’est mon studio préféré, donc je suis tellement heureux d’être avec eux. J’ai eu beaucoup de chance parce que Falcon nous associe toujours avec des gens que nous aimons vraiment. Mais je tiens tout particulièrement à remercier Devin Franco. Il est tellement sexy et tellement fun à baiser… Sa chatte est incroyable. »

The Pledge, premier film porno de Colton Reece, avec Devin Franco, son premier partenaire inoubliable…

– Photos : Falcon Studios

En manque de Devin Franco : « Il est l’une des personnes les plus incroyables, il est absolument magnifique. Il a grosso modo été mon premier partenaire porno et j’espère pouvoir retravailler avec lui à l’avenir. Je ne l’ai pas vu depuis longtemps… »

Bare: Hookups and Fuck Downs : « C’était un si bon film, et Beaux Banks est une personne tellement géniale. Il est si beau et si doux. »

Un véritable fan de Beaux Banks : « J’ai adoré baiser Beaux Banks ! C’était vraiment une bonne baise ! »

Beaux Banks superbement troué sur un sling par les 20 cm épais de Colton…

Photos : Bare: Hookups and Fuck Downs / NakedSword

Le cul fabuleux d’Adrian Hart : « Tourner avec Adrian Hart m’a procuré une excitation absolue. Son cul est comme une bulle géante. »

Colton a vraiment kiffé Adrian Hart dans Mind Fuck…

Photos : Falcon Studios

A Murdered Heart : « Quel film ! C’était tellement incroyable de travailler avec Marc MacNamara… il y a eu tellement d’épreuves pour que cela se fasse, mais Marc a réussi… »

A Murdered Heart a pour thème une pratique des plus barbares : la réorientation de la sexualité des gays via les soi-disant « thérapies de conversion ». Il a remporté le prix du film gay de l’année aux XBIZ Awards 2021 et celui du meilleur film aux GayVN Awards 2021.

Célibataire : « Non, je n’ai pas de boyfriend… »

Certes. Mais son Twitter révèle qu’il ne vit pas seul : il a pour compagnon un adorable chat, curieux, câlin, farceur, prénommé Pumpkin. Les fans adorent…

Son Twitter nous délivre aussi une information qui rapelle que tout n’est pas que fun dans l’industrie du X. Colton soutient ainsi Pineapple Support, une association qui vient en aide aux acteurs porno qui sont en dépression. Il y a un an, il précisait que rarement il ne s’était engagé pour quelque chose d’aussi PERSONNEL. On ne peut manquer de faire le lien avec le choc qu’il a inévitablement éprouvé au début de sa carrière en apprenant le suicide de Casey Jacks. Celui-ci fut son partenaire dans une scène qui n’était même pas encore sortie à l’annonce de sa mort, le 30 avril 2019…

Photos : Diary of a Sex Addict / Falcon Studios

The show must go on ! Mais on n’oublie jamais rien, on vit avec…