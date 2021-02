Intensité maximale cette semaine sur PinkX (15 – 21 février)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 15 février à minuit : Blindfolded (Hot House)

Des mecs aiment être les yeux bandés pendant la baise ! Le fantasme les rend ivres de jouissance… Un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Un thème qui donne furieusement envie d’avoir les yeux bandés pour se donner à des queutards qui resteront à jamais des inconnus ! Maintenant, ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir les admirer, surtout s’ils sont aussi canon que les hardeurs du film !

Les yeux bandés, le cul offert, Skyy Knox attend la saillie. Voraces, Austin Wolf et Logan Moore vont se le partager sans pitié !

– Photos : Blindfolded / Hot House

Juste vêtu d’un bandana sur les yeux et d’un slip, Gabe Steele attend à quatre pattes qu’un mâle l’entreprennent sans ménagement. C’est Jacob Taylor qui s’y colle…

– Photos : Blindfolded / Hot House

Colton Grey est sur un sling, les yeux bandés, offert à la langue et à la bite d’Austin Wolf…

– Photos : Blindfolded / Hot House

Si Skyy Knox apprécie d’être dominé, il adore changer de rôle et soumettre Johnny V…

– Photos : Blindfolded / Hot House

NOUVEAUTÉ – Mardi 16 février à minuit : Un déguisement pour préliminaires (GayFrenchKiss)

On a beau vouloir se conformer aux règles sociales de la bienséance, le masque tombe toujours un jour ou l’autre ! 😉 Trois duos avec ou sans capote.

Le pinkplus : Le très mâle et sexy Thomas Iculisma dans deux scènes !

En rentrant d’une soirée déguisé en lapin, Justin XXL se fait sauter par le « chasseur » Jude Adams !

– Photos : Un déguisement pour préliminaires / GayFrenchKiss

À quatre pattes, Marc attend d’être troué. Thomas Iculisma arrive avec une grosse envie de tirer son coup !…

– Photos : Un déguisement pour préliminaires / GayFrenchKiss

Dans une chaufferie, l’ouvrier Lucas est agréablement perturbé dans son travail par Thomas Iculisma…

– Photos : Un déguisement pour préliminaires / GayFrenchKiss

Mercredi 17 février à minuit : The Masqulin Project (Masqulin)

Il faut tester les mecs pour être sûr qu’ils ont ce qu’il faut pour intégrer le Projet Masqulin. Ces tests ne sont pas que des questions ! Trois duos sans capote.

Le pinkplus : Bruns, barbus, musclés et tatoués, les Canadiens Markus Kage et Ryan Bones sont de magnifiques spécimens de mâles ! Les rencontrer en chair et en os – voire plus si affinités – est sûrement pure jouissance. Tout en eux est si sexe !!!



Drew Dixon vérifie si le viril et tatoué Markus Kage a bien ce qu’il faut pour le Projet Masqulin…

– Photos : The Masqulin Project / Masqulin

Max Adonis teste les aptitudes versatiles du blond Ukrainien Vitaliy Sens…

– Photos : The Masqulin Project / Masqulin

Le viril et tatoué Ryan Bones teste Jeremy London en le trouant !

– Photos : The Masqulin Project / Masqulin

Jeudi 18 février à minuit : Les 5 challenges de Kevin David (CrunchBoy)

Kevin David doit relever 5 Challenges, 15 minutes max pour chacun ! Cinq duos sans capote.

Le plinplus : Kevin David !!! Quant à la joliesse d’Andrea High, elle nous a complètement émoustillés !!!

Challenge 1 : Kevin doit se faire prendre dans une cave par Rex Helix !

– Photos : Les 5 challenges de Kevin David / CrunchBoy

Challenge 2 : Il doit baiser un mec qui n’est pas son style, le non moins bogoss Anthony Austin !

– Photos : Les 5 challenges de Kevin David / CrunchBoy

Challenge 3 : Kevin doit se faire baiser par le TBM Alexis Tivoli !

– Photos : Les 5 challenges de Kevin David / CrunchBoy

Challenge 4 : Il doit baiser un mec a travers un Glory Hole puis sur un sling le très joli minou Andrea Andrea High !

– Photos : Les 5 challenges de Kevin David / CrunchBoy

Challenge 5 : Il doit emplir le top canon musclé Hugo Tara dans un sauna non allumé !

– Photos : Les 5 challenges de Kevin David / CrunchBoy

NOUVEAUTÉ – Vendredi 19 février à minuit : Boy Bangers (CockyBoys)

Des actifs très actifs, des passifs très passifs ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Le duo Avery Jones et Brock Banks est non seulement très intense mais le fait qu’Avery ne retire pas entièrement son jean au début de la sodomie ajoute au fantasme d’urgence sexuelle essentielle !

Le viril Brock Banks possède corps et âme le délicieux minet Avery Jones !

– Photos : Boy Bangers / CockyBoys

Après une pause, Gabriel Clark revient au porno et profite à fond du beau cul de Wess Russel !

– Photos : Boy Bangers / CockyBoys

Küper attendait ce moment depuis longtemps : se faire impitoyablement baiser par Austin Wolf. Il faut toujours croire en ces rêves…

– Photos : Boy Bangers / CockyBoys

Levi Karter accueille très chaleureusement la grosse bite de Greg McKeon…

– Photos : Boy Bangers / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 20 février à minuit : Otter Erotic (Raging Stallion Studios)

Performeurs et usagers d’un sex-club se plaisent et s’entre-pénètrent ! Un trio et trois duos avec capote + un duo consistant en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Que des très poilus au casting ! Wooof !!!

Dans le peepshow, Tegan Zayne mate Drake Masters. Quand il dépense assez d’argent, Drake le laisse passer par la fenêtre…

– Photos : Otter Erotic / Raging Stallion Studios

Nigel March s’occupe de la caisse du sex-shop lorsque Teddy Bear vient lui demander de changer ses billets en monnaie pour alimenter le peepshow. Nigel trouve Teddy irrésistible et la réciproque est vraie…

– Photos : Otter Erotic / Raging Stallion Studios

James Stevens est en retard pour la représentation de Drake Masters. Drake est sur le point de partir quand il voit James. Ce mec lui plaît, alors il reste pour un after-show privé où les deux mâles se pompent et se bouffent leurs couilles et fesses poilues !

– Photos : Otter Erotic / Raging Stallion Studios

Au vestiaire du sex-club, Deviant Otter et James Stevens font connaissance…

– Photos : Otter Erotic / Raging Stallion Studios

Stephen Harte et Ziggy Banks sont sur la scène du peepshow lorsque Tegan Zayne leur fait comprendre qu’il veut les rejoindre…

– Photos : Otter Erotic / Raging Stallion Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 21 février à minuit : Pornstars New Generation (CrunchBoy)

CrunchBoy loue un appart à Valence et c’est une baise non stop pendant deux jours !

Le pinkplus : Et si c’était vrai ? Si le pays le plus sexe était l’Espagne ? Un film qui donne encore plus envie de vivre dans ce pays !

Jess Royan filme Damien Crosse se faisant casser le cul par le TTBM Koldo Goran et un hétéro curieux ! Jess ne manque pas de baisser son pantalon, et l’atmosphère devient encore plus orgiaque !…

– Photos : Pornstars New Generation / CrunchBoy

Angel Cruz fucké par Damien Crosse !

– Photos : Pornstars New Generation / CrunchBoy

Angel Cruz cette fois-ci déchiré par Koldo Goran !

– Photos : Pornstars New Generation / CrunchBoy

Le beau et tatoué Alejandro Torres casse le boule du sexy minet blond James Silver !

– Photos : Pornstars New Generation / CrunchBoy

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.