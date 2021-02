Chris Damned : Le nouveau top canon du X gay US est un Français !

Son visage de top modèle, sa belle bite non circoncise, ses tatouages de bad boy, son pseudo magnifiquement décadent… Les superlatifs ne manquent pas pour décrire tout l’effet fantasmatique que produit Chris Damned. La première fois que nous en avons parlé, c’était en septembre dernier. Son clash avec la porn star Dallas Steele avait fait le buzz (lire ici). Il y était alors décrit comme un new cumer américain. Or dans l’interview vidéo qu’il vient d’accorder à Mark Peikert de TheGayGoodies, nous apprenons qu’il est français…

Pas mal de choses se disent dans cette interview. En voici les points forts qu’on complète avec des textes et des photos. Ceux que le beau mâle a précédemment postés sur ses réseaux sociaux. Des photos provenant de studios porno pour lesquelles il a tourné.

FRANÇAIS !

S’il s’exprime principalement en anglais sur ses Twitter et Instagram, Chris Damned y insère parfois quelques commentaires en français. Par exemple :

Il est donc fan de Mylène !!!! 🙂

UN MANNEQUIN AUX RÊVES DE CINÉMA

Pendant 12 ans il a travaillé dans le mannequinat. Sur Twitter, il a plusieurs fois évoqué cette carrière en postant des photos de son passé de top modèle et de mannequin de défilés.

Dans l’interview, il mentionne – sans en préciser exactement la nature – d’autres activités similaires. Vu son physique et son rêve de faire du cinéma, il a forcément été figurant ou avoir eu des petits rôles dans des clips ou des films. Ce sont ses rêves de devenir un vrai acteur qui l’ont amené aux USA, à Los Angeles.

NEW CUMER AUX USA

Décrocher des rôles à Hollywood, c’est faire face à une compétition acharnée, avec tellement d’autres qui veulent la même chose. Impatient et ne voyant rien venir, Damned a laissé tomber. Mais il lui fallait bien gagner sa vie. Alors il s’est souvenu que quand plus jeune il avait découvert le porno, il avait envie de faire partie de ce monde. Sa rencontre avec celle qui est devenue l’une de ses meilleures amies, l’actrice porno transgenre Eva Paradis, sera capitale. Elle lui a dit qu’avec son accent, son visage et sa bite, il pourrait obtenir tout ce qu’il voudrait. Elle l’a aidé pour Twitter et la mise sur le marché de ses sex-tapes.

Passer au X réalisé par des studios a été facilité grâce à sa rencontre avec l’acteur porno Anthonie Hardie qui lui a recommandé son agent. C’est ce dernier qui lui obtiendra son premier tournage en studio. C’était en févier 2020. Juste avant la pandémie de COVID-19 et l’arrêt des tournages.

« Ça a été dur. Je me suis dis, merde, je prenais du plaisir, c’était fun, mais en même temps il fallait bien arrêter les tournages. Alors je me suis focalisé sur mes OnlyFans. Et ça a plutôt bien marché. Je n’ai pas à me plaindre. »

Les tournages ont depuis repris – avec l’exigence de tests PCR – et le Français est devenu l’une des valeurs sûres du X gay US. Il tourne beaucoup, avec de gros labels comme Raging Stallion et Falcon. On l’a vu dans les films No Tell Motel, Maximum Torque et Caulk Job, avec entre autres Dillon Diaz, Isaac X et Dante Colle comme partenaires.

Damned est la tête d’affiche de plusieurs scènes chez NextDoorStudios où il a pu baiser Daniel Green, Dacota Payne et Brandon Anderson.

Et chez ActiveDuty, le label militaire de NextDoor, il a bien culbuté Justin Lewis, Johnny B et Dacotha Red.

Sa filmographie ne se limite pas à ses trois labels ni au seul porno gay. Damned a plusieurs scènes trans à son actif, notamment pour les studios TransAngels et TransSensual. Avec les porn stars MTF Korra Del Rio, Crystal Thayer et Emma Rose.

SEULEMENT ACTIF ?

Non ! Quelques-unes de ses sex-tapes le démontrent. Et lorsqu’il était plus jeune, il avait l’habitude d’être passif. Mais ce qui aujourd’hui le retient le plus, c’est que pour éviter tout « accident » lors des tournages, les passifs ne mangent rien. Rien pendant les longues heures qui précèdent leur scène. Lui, il a besoin de manger.

Autre chose qu’il ne peut tout simplement pas faire, c’est s’abstenir d’éjaculer un ou plusieurs jours avant un tournage. À la différence de ses collègues, lui se branle. En principe il lui faut 30 secondes pour se vider. Cette rapidité ne le résume pas. Quand il n’est pas seul ou lors des tournages, il fait taire son impatience. Il prend son temps.

CÉLIBATAIRE ?

Rien dans l’interview vidéo ni sur ses réseaux sociaux ne l’indique. En évoquant le type de mecs qui lui plaisait ado, il insiste sur Robert Pattinson, le héros de la saga vampirique Twilight. Son calme, son éducation, son intelligence… Il présentait pour lui les caractéristiques du mec « hot ». On devine que c’est ce qui le ferait aussi craquer dans la vraie vie. Autre objet de ses fantasmes quand il était jeune : Zac Efron.

DE NOMBREUX TATOUAGES

S’il a eu son premier tatouage à ses 18 ans, il les a multiplié au cours de sa carrière porno. Même le visage en a gagné dernièrement deux de plus.

On est sûr qu’il va en ajouter ! Non seulement il ne tient pas compte de ceux qui lui reprochent d’en avoir déjà trop, mais surtout il adore ça. C’est que tous ses tatouages ont une signification particulière pour lui. Apparaissent ainsi à un poignet les dates d’anniversaire de sa mère, de ses sœurs, de ses neveux et nièces. 1958 sur son ventre est l’année de naissance de sa mère.

Mais qu’en est-il de son père ? Ce poème en français tatoué sur sa cuisse gauche est peut-être un élément de réponse. On sent qu’il y a eu un drame…

« Mon fils,

Quoi te dire ?

Oui je sais.

Tu me regardes, tes yeux sont exactement

Les mêmes.

Dans ce regard tant de questions.

Je ne peux y répondre

J’ai mal car tu sais mon fils

Je t’ai eu à travers lui, pour lui.

Lui nous a trahi

Quoi te dire ?

Qu’il en a préféré une autre

Te voir grandir à travers une porte que

je n’arrive pas à ouvrir…

Mon cœur est fermé à tout jamais

Tu me regardes tristement

Papa

Tu n’as que ce mot dans ta jolie bouche

Aujourd’hui mon fils tu as quinze ans

Et tu t’en vas le rejoindre.

Aujourd’hui mon fils

Je t’ai perdu

Mais j’ai gagné tes quinze plus belles

années. »

UNE RELATION FUSIONNELLE AVEC SA CHIENNE

Via sa Amazon Wishlist qui fait la part belle à des articles pour chien, le journaliste Mark Peikert révèle l’amour que Damned porte à sa chienne. En allant sur son Twitter, il n’est en effet pas rare de voir sa frimousse. Et il y a ce tweet : « J’ai fait une mauvaise rencontre ce soir et avant que tu deviennes fou contre moi et ma fille en nous aboyant dessus, je te rappelle que pendant les deux premières années de sa/notre vie, nous étions sans domicile et que nous vivions dans la rue. Elle aboyait juste pour me protéger et me prévenir que tu t’approchais. Elle n’était pas agressive. Sois sympa. »

SDF pendant deux ans ? Aux USA ? Avec pour seule compagne sa chienne ? C’est très émouvant, très beau…

EN CONCLUSION…

Par les liens privilégiés qu’il a su tisser avec les autres, humains et canins…

Par sa capacité à se sortir d’impasses, voire de drames…

Par tout ce qu’il nous dit d’autre, et ne nous dit pas…

Chris Damned est une personnalité fascinante en plus d’être « le nouveau top canon français du X gay américain ». On dit « nouveau » car, bien sûr, on pense très fort à François Sagat. À suivre…