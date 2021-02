Il y aura toujours des lèvres plus gourmandes que d’autres ! Gourmandes de quoi ? Réponse ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 20 février à minuit : After Lights Out (BadBoyBoarders-Staxus)

Ces étudiants appartiennent aux 1% qui possèdent plus de la moitié des richesses mondiales. Les résultats à leurs examens sont assurés quoi qu’ils fassent : leur famille paient très cher pour ! Alors ils consacrent leur énergie à se forger grâce au sexe des amitiés qui seront autant d’alliances futures dans les affaires ! Un plan à quatre, un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : Le beau et versatile Australien Jaxon Radoc dans trois scènes !

Le très joli Lucius York baisé par Kurt Maddox !

les sémillants Louis Blakeson, Tom Nutt et Jaxon Radoc s’entre-pénètrent allègrement !

Aaron Aurora, David Hanson, Kurt Maddox, Oscar Roberts en mode partouze !

Oscar Roberts joyeusement niqué par Jaxon Radoc !

Le magnifique Orlando White à fond dans Jaxon Radoc !

Dimanche 21 février à minuit : My Little Secret 2 (Ayor Studios)

Terriblement sexy et très doués en matière de sexe, nos minets de l’Est ont des secrets qui donnent envie ! Cinq duos sans capote.

Le manplus : Beaux yeux, lèvres pulpeuses, cul cambré, Adam Torres est des plus baisables !

Dans la rue, la nuit, Adam Torres rencontre inopinément Shane Harris. Ils sympathisent, se rendent tous les deux chez Shane. Adam s’endort presque immédiatement. Mais il ne s’en ira pas sans avoir été baisé !

Justin Fisher se détend dans le chalet de ses parents lorsqu’il rencontre Aiden Keane. Les deux se rendront vite compte qu’ils sont compatibles sexuellement parlant. Justin se fera bien défoncer !

Lukas Watkins et Adam Torres sont des camarades d’université. Lukas prend ses études très au sérieux. Adam, pas trop. Mais comme les deux pensent au sexe au même moment, ils se mettent en mode flip-flop !

Justin Fisher travaille sur le parking d’un centre commercial. Un jour, une surprise l’y attend : Victor Creed !…

Un an après l’avoir vu et en être tombé secrètement amoureux, Jayden Scott a la possibilité de retrouver le joueur de football de ses rêves : Shane Harris. Cette fois-ci, il ne laissera pas passer sa chance de faire l’amour avec lui !

