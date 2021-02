Prince & King : L’amour plus fort que la somme des plaisirs liés à leur carrière porno

Quand un bogoss vit une histoire d’amour avec une super porn star, le scénario est à 99,99 % toujours le même : le novice se lance dans le porno avec comme premier partenaire son cher et tendre. Ça se fera d’abord via des sex-tapes monnayées sur des plateformes. Le bel Espagnol Pol Prince ne fait pas exception. Actuel chéri d’Allen King, il apparaît même dans le clip de son dernier single, car oui, Allen est aussi chanteur (lire ici). Et la suite est tout aussi prévisible : Prince commence à tourner pour des studios, sans Allen. Une de ses premières scènes sort chez MenAtPlay. Un duo versatile avec le viril Leo Rosso…

Parallèlement, Allen s’enfilent toujours plus de grosses queues grâce sa carrière toujours au top. À ce rythme, est-ce que le couple va tenir longtemps ? Multiplier les partenaires, c’est le risque de tentation, de jalousie, de rupture précipitée.

Y-avait-il des rumeurs de séparation ? Toujours est-il que les deux jeunes hommes tiennent à manifester publiquement la solidité de leur amour à travers de récentes déclarations croisées :

Le 14 février : « Le baiser qui a tout changé, je t’aime Allen King ❤️ Bonne Saint-Valentin à tous 💖 »

Pol Prince

14 février : « JE T’AIME Pol Prince !! 💗💗 Heureuse Saint-Valentin ! 💗💗 »

Allen King

Le 18 février : « Entre toi et moi, l’étincelle ne s’est pas éteinte ! 🔥 »

Pol Prince

Le 18 février : « 💗 Fou de toi ! »

Allen King

Le 20 février : « Mon chéri !! Le plus beau du monde! 💗💗 »

Allen King

Le 21 février : « Tout simplement merci de me rendre heureux… ❤️ »

Pol Prince

Un Prince et son King… ❤️❤️



Photo de mise en avant de l’article : Marcos Antonio Gomez