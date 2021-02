Vedette de téléréalité et danseur dans un clip de Lady Gaga, Trevor Silva se lance dans le porno gay !

Alerte. Une bombe à fragmentions fantasmatiques vient d’exploser sur l’Internet gay branché cul. Ses photos de nu et ses sex-tapes sont annonciateurs d’une carrière porno au top. Son nom ? Trevor Silva. Outre sa belle plastique et son gros sexe, le métis américain a déjà une notoriété qui vaut de l’or quand on se lance dans l’industrie du X.

UNE VEDETTE DE LA TÉLÉRÉALITÉ

Trevor est apparu par deux fois dans The Late Late Show de James Corden. C’était il y a deux ans. Il cherchait l’amour…

Il est actuellement l’un des candidats de la nouvelle édition de The Fashion Hero. Dans sa fiche signalétique il évoque qu’il fut un enfant gros, et fait comprendre qu’il en a souffert à cause des autres, à l’école.

DANSEUR PROFESSIONNEL

Trevor a notamment participé au clip Stupid Love de Lady Gaga…

… et à celui d’All This Drip de Brandon Wilde.

UN TOP CANON À GROSSE BITE

Également mannequin, le beau mâle pose et tourne depuis le début de l’année pour du matériel résolument X. Des sex-tapes pour l’instant. Mais on ne doute pas qu’il va aussi bosser pour de gros labels. Il a tout pour les allécher et y réussir !!!