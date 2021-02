Les boys bandent et plus encore ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 27 février à minuit : One Erection 2 (Sauvage-Staxus)

Au sommet des charts, ces pop stars ne pensent qu’à baiser ! Une partouze et trois duos sans capotes.

Le manplus : Kevin Athea qui se met un plug gonflable alors qu’il baise Kris Wallace. La partouze à 5 !

La musique a toujours été l’une des grandes passions de Kris Wallace. Mais à choisir, il préfère de loin le sexe. Et la queue de Kevin Athea est très à son goût. Kevin sera d’autant plus performant en baisant Kris que sa prostate est massée par un plug gonflable qu’il s’est mis dans le cul !

– Photos : One Erection 2 / Sauvage-Staxus

Avec sa casquette et sa détermination, Dexter Bure est le bad boy parfait pour un boys band. Il est aussi parfait pour le tendre Ariel Varga !…

– Photos : One Erection 2 / Sauvage-Staxus

Pop star, Tim Law est du genre exhib dans les chiottes. Bien lui en a pris ! L’agent de sécurité Boris Orla va bien s’occuper de son cas !…

– Photos : One Erection 2 / Sauvage-Staxus

Le succès de leur boys band rend ivres de sexe ses membres : Milo Milis, Brad Fitt , Connor Levi et Kris Wallace. Et lors de la partouze du jour, Benjamin Dunn se joint à eux…

– Photos : One Erection 2 / Sauvage-Staxus

Dimanche 28 février à minuit : Day For Bareback (RawEuro)

Les mâles aiment les minets parce que ceux-ci adorent leur appartenir et qu’ils se plient à leurs désirs ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : L’excitation des scènes est d’autant plus puissante qu’elles jouent sur le contraste de mecs !

Le viril Gerasim Spartak prend sa douche en se branlant. Le minet blond Sammy Trakuza le mate. Quand l’objet de sa convoitise sorti de la douche, Sammy sait écarter les cuisses pour accueillir bien profond le beau mâle !

– Photos : Day For Bareback / RawEuro

Le musclé Luke Ward a toute l’attention de son masseur, le jeune Will Kade. Mais plus que le massage, c’est petit cul du minet qui intéresse Luke…

– Photos : Day For Bareback / RawEuro

James Huck de réveille au matin avec une grosse érection. Il a besoin de se soulager. En allant dans la cuisine, le trou chaud de Pedro Ramos fera l’affaire !

– Photos : Day For Bareback / RawEuro

Bjorn Nykvist se détend sur le lit, en train de se branler quand débarque son pote Alex Mogan. Ce dernier lui fait vite comprendre qu’il y a mieux à faire à deux que seul…

– Photos : Day For Bareback / RawEuro

