La scène du jour sur Pinkflix : « La queue de mon pote hétéro »

Après les cours, les étudiants Dimitri et Fabrice passent au cas pratique en s’adonnant au sexe sans retenue. Et c’est Dimitri qui livre son trou afin que Fabrice, qui est hétéro, sache qu’un cul de mec est un tire-jus efficace. Peut-être même plus efficace qu’une chatte !

Tiré du film Big & Raw : Young Bareback Holes Stuffed, une production Spritzz, le duo de jeunes Latinos La queue de mon pote hétéro est à voir dès à présent et en illimité sur Pinkflix.