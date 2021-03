On se donne à s’en foutre abondamment toute cette semaine sur PinkX (1er – 7 mars)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 1er mars à minuit : Sling (TitanMen)

« Sling » est un mot anglais utilisé dans la langue française pour qualifier le morceau de cuir suspendu au plafond par quatre chaînes, l’une à chaque coin, et sur lequel le partenaire sexuel s’allonge, tout en mettant les jambes dans deux anneaux formés par des lanières accrochées aux chaînes, celui-ci se présentant dans cette position pour des relations sexuelles avec un partenaire dit « actif ». Et ce sling met dans tous leurs états ouvrier-artisan, coursier, livreur, directeur de magasin, designer et consommateur ! Trois duos avec capote.

Le pinkplus : Les TitanMen sont toujours aussi musclés et sous testostérone ! Le sling sied à ces vrais fantasmes vivants !!! Le premier duo Adam Ramzi/Jason Vario est magnifiquement bandant !!!

Livreur, le bel Adam Ramzi vient remettre un colis à une entreprise qui fabrique des slings. Il est reçu par un ouvrier top canon : Jason Vario. L’attraction entre les deux hommes est réciproque. Un sling va leur servir de terrain de baise…

– Photos : Sling / TitanMen

Le TTBM Tex Davidson fait beaucoup plus que livrer à Alex Mecum le sling que ce dernier a commandé. Il l’aide à l’installer et le lui fait tester !

– Photos : Sling / TitanMen

Le PDG de la manufacture de slings Eddy CeeTee tient à tester un prototype avec Liam Fox, le designer qui l’a conçu…

– Photos : Sling / TitanMen

Mardi 2 mars à minuit : Avoue, t’aimes ça ! (HPG)

Les tournages ne se passent pas toujours comme prévus. Mais l’essentiel, c’est le résultat : une bonne baise hard 100% vraie. Un trio et un duo avec capote.

Le pinkplus : Vraiment bien. Les modèles se lâchent complètement. Dommage qu’il n’y ait que deux scènes. À noter que le beau musclor tatoué Esteban Mounty est le mec de la plantureuse MTF Estelle Mounty.

Roman Tik est devant la caméra de HPG. Les deux acteurs qui devaient venir leur ont posé un lapin. Heureusement Dylan et Jake Spider sont dispos…

– Photos : Avoue, t’aimes ça ! / HPG

Roman Tik et Esteban Mounty s’apprécient beaucoup…

– Photos : Avoue, t’aimes ça ! / HPG

Mercredi 3 mars à minuit : Get Wet (Falcon Studios)

Le soleil californien, la piscine, de beaux mecs aux bites XXL et aux culs bien ronds. Tout est au rendez-vous de ce jardin d’Eden gay ! Quatre duos avec capote + un duo consistant en des fellations.

Le pinkplus : Belle lumières, beaux mâle, belles baises !

Le beau tatoué Vadim Black profite à fond de la super croupe de Devin Franco !

– Photos : Get Wet / Falcon Studios

Skyy Knox se donne facilement à Steven Lee !

– Photos : Get Wet / Falcon Studios

Tristan Hunter et Shane Jackson en mode flip-flop !

– Photos : Get Wet / Falcon Studios

Devin Franco et Steven Lee se pompent goulument !

– Photos : Get Wet / Falcon Studios

Le blond tatoué Aaron Savvy se déchaîne dans le cul de Nick Fitt !

– Photos : Get Wet / Falcon Studios

Jeudi 4 mars à minuit : Ass Spoogers (UKNakedMen)

Quand de bogoss font face à des mecs virils, il arrive ce qui doit arriver ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Le duo Robbie Dane et Jason Smith est ultra bandant. Quant aux musclés et tatoués Ivo Kerk et Ryan Cage, ils ont des physiques spectaculaires !

Jeune brun sexy, Denis Scala se branle dans sa chambre, au rez de chaussée. L’ouvrier blond Rob Banner regarde par la fenêtre et va s’occuper de cette belle bite vigoureuse…

– Photos : Ass Spoogers / UKNakedMen

Robbie Dane et Jason Smith, un duo des plus sexe entre le blond et le métis !

– Photos : Ass Spoogers / UKNakedMen

L’herculéen Ivo Kerk se tape le petit cul de Ted Glen !

– Photos : Ass Spoogers / UKNakedMen

Viking massif et bien monté, Ryan Cage chevauche et transperce Tom Bacan !

– Photos : Ass Spoogers / UKNakedMen

NOUVEAUTÉ – Vendredi 5 mars à minuit : Daddyland 2 (CockyBoys)

Des actifs bien membrés s’occupent de passifs bien accueillants ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Gabriel Clark et Austin Wolf en très grande forme !

Le Québécois Clark chante du Celine Dion, nous parle de Paris et de ses passions, dont le sexe. Mateo Vice est très à son goût !

– Photos : Daddyland 2 / CockyBoys

Le viril Brock Banks en maître absolu de Nico Leon !

– Photos : Daddyland 2 / CockyBoys

Austin Wolf et Avery Jones ou la montagne et le minet !

– Photos : Daddyland 2 / CockyBoys

Manuel Skye avec fougue dans les profondeur d’Aiden Ward !

– Photos : Daddyland 2 / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 6 mars à minuit : The Pledge (Falcon Studios)

Ces étudiants sont prêts à tout pour obtenir une place dans la fraternité la plus torride du campus. Une partouze, un trio et trois duos sans capote.

Le pinkplus : 1er incursion de Colton Reece dans l’univers du porno ! Le gang-bang de Trevor Miller !!!

Face à Trevor Miller et Tyson Rush, Brandon Wilde est assis pour son entretien d’entrée dans la fraternité. Pour prouver qu’il a ce qu’il faut pour en faire partie, il est très vite bouche ouverte sur la bite de Trevor et cul en l’air à la merci de Tyson…

– Photos : The Pledge / Falcon Studios

Nic Sahara veut que Zak Bishop parraine son entrée dans la fraternité. Zak voit une opportunité de se faire baiser par Nic.

– Photos : The Pledge / Falcon Studios

Tristan Hunter et Steven sont invités à visiter la fraternité. Quand ils arrivent, Trevor Miller leur apprend ce que cela implique. Les deux font alors exactement ce que Trevor leur ordonne…

– Photos : The Pledge / Falcon Studios

Colton Reece bande les yeux de Devin Franco pour le conduire dans un lieu inconnu. Une fois là-bas, il le bourre impitoyablement !

– Photos : The Pledge / Falcon Studios

Lors de la cérémonie finale, Trevor Miller finit par se faire gang-banguer !

– Photos : The Pledge / Falcon Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 7 mars à minuit : Office Perfection (Masqulin)

Deux histoires ! Un photographe sous l’emprise d’un revenant + un patron qui a truffé ses bureaux de caméras espion. Un trio et quatre duos sans capote.

Le pinkplus : excitation garantie grâce aux acteurs très sexe, à la réalisation percutante et aux scénarios qui tiennent la route !

Photographe professionnel, Nick Fitt est très heureux du formidable espace qu’il vient d’acquérir pour en faire son studio. Cependant, le bruit court que le lieu est hanté. Intrigué, Nick fait marcher sa caméra pour découvrir une éventuelle présence surnaturelle. Il n’a pas à attendre longtemps pour se retrouver face à brun viril délicieusement sexuel, Colby Tucker…

– Photos : Office Perfection / Masqulin

Lors d’un shooting, Nick Fitt et son modèle Dakota Payne sont pris par une envie réciproque de s’entre-pénétrer…

– Photos : Office Perfection / Masqulin

Réapparaît le fantôme Colby Tucker. Il veut participer aux ébats du photographe et du mannequin…

– Photos : Office Perfection / Masqulin

Sur leur lieu de travail, Teddy Torres baise Damon Heart. Ils ignorent que leur boss a truffé le bureau de caméras espions…

– Photos : Office Perfection / Masqulin

Le boss, Manuel Skye, profite de ses enregistrements pour faire chanter son personnel. Damon Heart accepte de jouer à son jeu pervers et laisse son patron le sodomiser…

– Photos : Office Perfection / Masqulin

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.