Très gros sexes et croupes endurantes ce week-end sur Man-X !

Samedi 6 mars à minuit : After Hours (Sauvage-Staxus)

Un café de la capitale tchèque est le lieu de rendez-vous de très bogoss. Ils y viennent pour déguster des crêpes, boire une boisson chaude… et surtout faire de belles rencontres. Quatre duos sans capote.

Le manplus : Un film qui donne très faim de jeunes culs bombés, de bites épaisses et de belles lèvres.

Tyler Scott et Casper Randall se retrouvent au café. En dégustant des gaufres à la crème, ça leur donne des idées sexe…

– Photos : After Hours / Sauvage-Staxus

Dans le même café, le beau Sasha Davidoff se fait draguer par Joel Tamir qui lui a laissé son numéro de tél sur un miroir des chiottes. Sasha trouve le message et se retrouve au plus vite chez Joel pour le niquer !

– Photos : After Hours / Sauvage-Staxus

Que de belles rencontres dans ce café ! Cette fois-ci c’est Johny Walsh qui va chez David Hollister pour bien le baiser !

– Photos : After Hours / Sauvage-Staxus

Alors que le café ferme, le sublimissime Rodion Taxa et le beau blond tatoué Jim Bridges se cachent dans les toilettes et attendent le départ du serveur pour s’éclater au beau milieu du café où ils savouraient leurs crêpes quelques instants auparavant !

– Photos : After Hours / Sauvage-Staxus

Dimanche 7 mars à minuit : Raw Scouts 2 (Raw-Staxus)

La quête d’un badge dans un camp de scout est le prétexte pour se délecter de bites énormes, de trous serrés et de litres de sperme crémeux.

Le manplus : Total respect à Kurt Maddox ! Qui sont ceux capables de se faire enfiler par des braquemarts aussi surdimensionnés que ceux de Alejandro Marbena et Devon LeBron ? Pas grand monde !

Kurt Maddox est encerclé et béanté par les Dominicains Alejandro « 28 cm » Marbena et Devon « 29 cm » LeBron !

– Photos : Raw Scouts 2 / Raw-Staxus

Le tout mignon Will Sims se fait amoureusement défoncer par le roux Darryl Declan !

– Photos : Raw Scouts 2 / Raw-Staxus

Le joli brun Bryan Roico fait un rêve : il se voit sucer deux superbes musclors blonds, Attila Rush et Damian Dickey. Puis il les laisse baiser entre eux deux, Attila s’empalant sur le chibre de Damian !

– Photos : Raw Scouts 2 / Raw-Staxus

Retour à la réalité pour Bryan Roico. Une réalité sexe où il se fait prendre par Sven Laarson et Darryl Declan.

– Photos : Raw Scouts 2 / Raw-Staxus

