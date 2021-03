C’est encore plus excitant que prévu !!! Nous savions déjà que les Grabbys se diviseraient cette année en deux. Il y aura les Grabby Awards Europe et les Grabby Awards America qui se tiendront le samedi 29 mai, en livestream à cause de la pandémie (lire ici). Et via un nouveau communiqué de presse, nous venons de comprendre que c’est nous, les fans, qui contribuerons à l’élaboration de la liste des nominés.

Jusqu’au samedi 27 mars, sur www.GrabbyAwards.com, nous avons toute liberté de mettre dans chaque catégorie des deux Oscars du X gay les noms de nos porn stars, réalisateurs, scènes et films préférés.

On se doute que les plus cités figureront dans la liste officielle des nominés qui sera communiquée le 10 avril. Nous aurons alors jusqu’au 1er mai pour voter et participer ainsi à la désignation des lauréats le 29 mai. À suivre…