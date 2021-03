Les mâles ont tous un quotient sexuel très élevé cette semaine sur PinkX (8 – 14 mars)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 8 mars à minuit : Lick It And Stick It Raw (ButchDixon)

Ces mecs poilus, barbus ou mal rasés baisent sans artifice : pas de lubrifiant, juste de la salive pour mieux glisser ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Les deux premières scènes sont particulièrement intenses !!!

Le très sexy David James est sur son canapé, un gode de petite taille à ses côtés. Riley Tess vient attraper le gode pour travailler en douceur le cul viril de David. Puis il y enfonce sa bite, David jouissant sous les coups de boutoir. L’excitation de Riley est pareillement au top car après avoir une première fois éjaculé, il réencule David pour regicler !

Le viril Casio obéit corps et âme à Viktor Rom. Celui-ci lui ordonne de venir et l’autre se dirige vers son maître, tel un cleps, à quatre pattes. Autant dire que la bouche et le cul de Casio vont être soumis à rude épreuve !!

Plan direct – et passionné ! – entre le passif Felipe Ferro et l’actif Jose Quevedo…

À la recherche d’un appartement, Alex Stan a affaire à l’agent immobilier Erik Lenn qui est prêt à tout pour vendre. Même à donner son boule ou sa bite !

Mardi 9 mars à minuit : Igor Romani (Masqulin)

Quatre histoires avec pour point commun la bombe sexuelle Igor Romani. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Igor Romani qui est en plus très bien entouré ! Que de bonnes baises !!! Quant aux scénarios, ils sont très efficaces, bien réalisés et bien joués.

Igor Romani cherche enfin à fonder une famille avec sa femme. Il se rend à une clinique de fertilité qui lui a été fortement recommandée par un de ses amis. Igor découvre bientôt que ce sera une expérience qu’il n’oubliera pas de sitôt, grâce en partie à Manuel Skye…

Derek Bolt a hâte de passer des vacances dans l’une des villes les plus gays d’Amérique du Nord : Montréal. Après un long vol, fatigué, il est surpris et ravi de découvrir que des massages en chambre sont proposés dans son hôtel. Il demande spécifiquement au masseur le plus sexy disponible de l’aider à se détendre. Il s’agit d’Igor Romani…

Igor Romani sait vraiment comment faire pour charmer sa magnifique petite amie à l’occasion de leur premier anniversaire de vie commune. Il a engagé un service de restauration pour leur servir un dîner romantique dans un loft privé qu’il a loué pour le week-end. Le service est même équipé d’un serveur formé dans la pure tradition française, Alex Mecum. Ce service de premier ordre s’avère être beaucoup plus gratifiant pour Igor que pour sa petite amie car Alex montre le vrai sens du « Service à la Française »…

Markus Kage et Igor Romani sont dans leur hôtel afin de se reposer. Une fois qu’Igor s’est endormi, Markus décide de sortir sa bite et de se branler avant l’heure de la sieste. Mais Igor ne dort pas vraiment et il est fasciné par ce qu’il voit. La bite de Markus est si alléchante…

Mercredi 10 mars à minuit : The Foreman’s Son (Hot House)

Quand on est le fils du chef de chantier et qu’on est très porté sur les bites, traîner sur le lieu de travail paternel est un réel plaisir. Tant de couilles à vider ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Arad Winwin dans deux scènes !

Dakota Payne et Arad Winwin sont sont sur le chantier pour préparer les choses pour la journée. Leurs érections réciproques décident pour eux d’autre chose…

Le corps musclé et velu d’Alex Mecum captive son collègue Devin Franco. N’en pouvant plus, ce dernier laisse tomber ses outils électriques et se met à genoux pour pomper Alex qui n’en espérait pas moins…

Dakota Payne fait la connaissance de Logan Cross, le fils du chef de chantier. Woaw ! Il a le feu au cul !!!…

Arad Winwin et Ian Frost sont sur un échafaudage lorsqu’Arad éclabousse accidentellement de peinture Ian. Ce dernier le prend comme une invitation à se mettre à poil et à exciter son beau collègue iranien…

Le métis Zario Travezz et le blond Taylor Reign sont en train de peindre soigneusement un mur, mais leur professionnalisme est perturbé par leur attirance réciproque…

Jeudi 11 mars à minuit : Lascars de Téci #10 (Citébeur)

Ces mecs n’ont qu’une envie : pomper et se prendre de belles teubs bien grosses et brutales ! Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Les actifs de Citébeur ont incontestablement la dégaine et les mensurations propres à révéler la chienne qui est nous tous !

Au petit matin, Juan Florian et Tom se rencardent dans la piaule de Juan. Tranquillement installé sur le canapé le jeune pacha se fait sucer. Avec son expertise buccale, Tom fait gonfler le zob de Juan qui s’attaque aussitôt à trou poilu. Après une sodo déchirante, les deux mecs se roulent des pelles baveuses et giclent en mode branle entre potes.

Pour sa première vidéo porno gay, Brako Boy rêvait de tourner avec un mec à grosse bite qui le bourre bien. Citébeur lui a trouvé Mathieu Ferhati. Quand la super porn star va s’attaquer à son petit cul, Brako Boy va kiffer grave !

Blackman se rencarde avec Matteo pour un plan cul direct. Le jeune cefran soumis suce la grosse bite noire tout en se faisant doigter. Puis Le kebla le nique en beauté. Matteo va s’en rappeler pendant longtemps !

Avec le confinement, les rencontres se font rares, les couilles sont pleines et les passifs en manque de sensations fortes. Du coup, les plans cul sont torrides et bestiaux. Mathieu Ferhati utilise Matteo comme un véritable vide-couilles…

Quand un passif gourmand rencontre un beur gay actif et TBM, ça déchire ! Chris Llesca avait trop besoin de sucer Tahar et de se prendre sa grosse teub dans son petit cul. Lorsque l’occasion se présente, il ne fait pas le difficile. Pas de bisous, ni de câlins, Tahar la lui met direct au fond de la gorge puis dans son magnifique cul bombé !

NOUVEAUTÉ – Vendredi 12 mars à minuit : Ready To Play Vol. 2 (MenAtPlay)

Vous kiffez les mecs en costard, vous aimez les mecs bien montés et non circoncis, ce film est fait pour vous ! Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Une compilation de scènes sorties entre 2013 et 2017 chez MenAtPlay. Si la plupart des modèles ont depuis quitté le porno comme Adam Champ (le mari de Ruggero Freddi alias le COLTMan Carlo Masi) et Danny Broughton (il était l’un des cavaliers de la prestigieuse garde royale britannique lors du mariage de Harry et Meghan), tous sont de beaux mâles hyper-excitants.

Lorsque le patron Paul Wagner confronte son employé Darius Ferdynand sur son passé douteux, ce dernier nie en bloc. Mais le boss sait que Darius ment et il décide de lui donner une leçon…

Alors qu’Adam Champ est ligoté contre une échelle dans un entrepôt, Marco Rubi prend son temps à sucer sa bite. Ce n’est que lorsque le beau costume d’Adam est en lambeaux que Marco le délivre et qu’il s’abandonne à ses coups de reins rageurs…

Que feriez-vous si vous rencontriez en chair et en os votre porn star préférée ? Le serveur Nicholas Brooks n’hésite pas quand il a face à lui Denis Vega, le baiseur ultime de Menatplay…

Isaac Eliad voulait un costume sur mesure ? Il aura droit à mieux : la grosse bite du beau et viril Denis Vega !

De retour de chantier, Danny Broughton se change. Il ignore que le col blanc Landon Conrad le mate avec une convoitise pulsionnelle…

NOUVEAUTÉ – Samedi 13 mars à minuit : Dirty Doctor (Hot House)

Encore un médecin bien vicieux pour vous examiner sous la ceinture et traiter tous vos maux avec une paire de couilles bien lourdes. Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Ryan Rose dans trois scènes. L’évacuation spectaculaire de foutre qui emplissait le cul de Beaux Banks… Un peu de perversité ça fait du bien ! 🙂 On va prendre rendez-vous chez le docteur !!!

Le Dr Ryan Rose a pour premier patient de la journée Devin Franco. Celui-ci vient consulter car il a des objets sexuels bloqués dans son cul…

Blessé à la cheville, l’ouvrier Zario Travezz est emmené à la clinique par son collègue Cade Maddox. Une fois enregistrés, Cade et Zario peuvent entendre des gémissements de jouissance provenant de l’une des chambres. Assis dans la salle d’attente, Cade a furieusement envie de sucer et de sodomiser Zario…

Beaux Banks vient voir le Dr Ryan Rose car lui aussi a un problème de vidange : il s’est tellement fait doser la veille au soir qu’il sent qu’il a encore un trop plein de foutre dans ses entrailles…

À la surprise du patient Adrian Hart, le Dr Steven Lee remplace son médecin habituel. Mais Le Dr Lee l’assure qu’il est plus que qualifié pour le poste. Adrian se penche alors pour que le médecin puisse bien voir son trou. Quand il enlève son short, Steven procède à un examen anal approfondi…

Dalton Riley fait une visite de contrôle pour vérifier l’état de ses testicules. Le Dr Ryan Rose est tout disposé à l’examiner…

NOUVEAUTÉ – Dimanche 14 mars à minuit : Bandidos 9 (Bolatino)

De jeunes Latinos qui aiment le cul ! Ils sont beaux, jeunes, bruns, bien montés et très ouverts ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Bonne qualité d’image, modèles sexy, excellentes baises !

