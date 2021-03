Une érection de 3 heures à cause du COVID-19 !

Mais qu’est-ce que c’est que ce virus !? Plus la pandémie de COVID-19 dure, plus on découvre la multiplicité de ses effets sur l’organisme. Jusqu’à présent, rien qui ne nous invitait à rire, ou à titiller nos fantasmes. Complex vient toutefois de rapporter un cas stupéfiant qui nous a fait rire bêtement… Nul n’est parfait !

En août dernier, dans l’hôpital de Miami Valley aux USA, un homme de 69 ans en détresse respiratoire aigüe, a été mis en sédation, sous respirateur. Pendant 12 heures, on l’avait placé à plat-ventre afin de mieux faire pénétrer l’air dans son corps. Lorsqu’on l’a retourné, les infirmières ont vu qu’il avait une érection. Un sac de glace a alors été appliqué sur son pénis, mais l’érection a duré trois heures. Finalement, une aiguille a été utilisée pour prélever du sang et résoudre son problème de priapisme.

Les médecins soupçonnent que cette érection a été provoquée par le virus qui est connu pour provoquer une coagulation sanguine anormale.

La situation était très grave. Le patient aurait pu mourir. Est-il complètement remis ? On l’espère. Qu’il nous excuse d’avoir pu avoir des pensées déplacées. Mais personne ne peut rester constamment dans un sérieux funèbre. On a aussi besoin d’exorciser l’horreur par le rire, aussi gras et salace soit-il.