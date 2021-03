De très beaux minets ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 13 mars à minuit : Sightseeing (Bare-Staxus)

Faire la visite des grands monuments leur donne envie de chevaucher des bites monumentales ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : Hum… Que des bogoss !!!

Lors de sa première visite à Prague, Hans Lecker a la chance de rencontrer Nick Fox qui lui fait la visite guidée de la capitale Tchèque et plus encore…

– Photos : Sightseeing / Bare-Staxus

Après une journée passée à se balader, le blond David Hollister et le brun Shovi Khal sont de retour. David a faim de la queue de David !!!

– Photos : Sightseeing / Bare-Staxus

De retour de ses vacances, Tyler Scott rejoint Jim Bridges. Tyler a envie d’un massage aux pieds et d’autres caresses…

– Photos : Sightseeing / Bare-Staxus

Rodion est très chaleureusement accueilli par Nick Fox et sa bite bien dure…

– Photos : Sightseeing / Bare-Staxus

Dimanche 14 mars à minuit : Twink Republic (Twink Republic-Staxus)

Une compagnie aérienne n’a pour personnel que des twinks ! Certains ont des bites plus grosses, et d’autres, des culs plus endurants et profonds ! Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : Est-ce bien réglementaire tous ces entretiens d’embauches ? Aucun Staxus boy ne trouve à y redire ! C’est ça la magie du porno !!!

Assurant un entretient d’embauche pour la compagnie aerienne, Chase Hunt est très excité par le candidat aux cheveux longs qui lui fait face : Jeanne D’Arc. Il ne tarde pas à lui retirer sa chemise pour explorer son corps…

– Photos : Twink Republic / Twink Republic-Staxus

Les entretiens d’embauche sont une expérience très stressante. Il n’est donc pas surprenant que Kamyk Walker ait l’air si nerveux face aux questions que lui pose Lewis Taylor, le recruteur au sein de la compagnie aérienne. Grâce sa joliesse et sa libido insatiable, Walker n’a toutefois absolument rien à craindre…

– Photos : Twink Republic / Twink Republic-Staxus

À la recherche des roux stewards Lewis Taylor et Ivan Thundero, le commandant de bord Kai Alexander – également roux ! – va apprécier de les trouver dans les vestiaires : il se fait sauter par l’un et l’autre !

– Photos : Twink Republic / Twink Republic-Staxus

Un entretien d’embauche où personne n’est dupe ! Assistant du DRH, Connor Levi quitte le bureau prétextant une envie de pisser. Quand il revient, il retrouve le candidat au poste, Oscar Roberts, qui s’est mis à poil…

– Photos : Twink Republic / Twink Republic-Staxus

Retrouvez Man-X sur CANALSAT, Orange, SFR, Bouygues, Numericable, Free et autres opérateurs en duo avec PinkX.