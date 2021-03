L’ex-porn star gay Logan McCree se lance en politique au sein d’un parti anti-mariage pour tous

« Des sujets controversés comme la pornographie et le transgenderisme sont maintenant enseignés à l’école. La police, qui devrait être politiquement neutre, brandit des rainbow flags LGBT et se met à genoux pour les Black Lives Matter. De nouvelles lois restreignent nos droits d’exprimer nos opinions. Le gouvernement devrait se concentrer sur l’économie, sur une éducation solide, sur les communautés et les familles, et non sur des vertus ostentatoires qui n’ont aucun sens. C’est une direction dangereuse et je suis fier de représenter ceux qui partagent ce point de vue. » Rapportés par TheNorthernTimes le 7 mars dernier, ces propos émanent d’un certain Philipp Tanzer qui n’est autre que l’ex-porn star gay Logan McCree. Lors des élections législatives écossaises qui auront lieu le 6 mai 2021, il sera candidat sur la liste que présente le Scottish Family Party dans la région des Highlands & Islands.

Fondé par Richard Lucas, un ex-membre du Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni (UKIP en anglais), le Scottish Family Party veut « combler un vide dans la politique écossaise grâce à des programmes favorables à la famille, au mariage, à la vie et à la liberté d’expression. Il s’oppose aux mesures d’égalité des sexes, au droit à l’avortement, au mariage homosexuel et à la législation sur les discours de haine. »

WTF !!!!? C’est pour ce parti que roule celui qui fut Logan McCree ?! Celui dont les dernières scènes porno remontent à il y a seulement six ans, pour Raging Stallion Studios ?

Photos : Permission et Dick Moves / Raging Stallion Studios

En fait, cette reconversion radicale ne devrait pas nous surprendre. Elle est dans la continuation de ce qu’on avait appris : Philipp Tanzer/Logan McCree est depuis au moins trois ans un membre actif de la manosphère.

N’ignorant rien de son passé X gay, le fondateur du Scottish Family Party le trouve d’autant plus convaincant pour la cause qu’il défend : « Philipp a eu un parcours personnel fascinant et coloré qui l’a conduit à ses valeurs actuelles. Nous sommes ravis de l’avoir à bord de la Scottish Family Party. »