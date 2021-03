Podcast : cinq témoignages glaçants sur le chemsex

Le son plus fort que l’image ? Journaliste radio, Jérôme Massela lance son podcast La Vie Humaine avec un premier épisode saisissant… GLAÇANT. Titré Sexparty – Tous ensemble tous seuls, il parle du chemsex à travers cinq témoignages, à froid, sans commentaire : ceux de trois anonymes, du Dr Alexandre Aslan et de Jean-Luc Romero. La franchise de ce dernier sur son couple et sur le fait qu’il ignorait tout un aspect de la vie de son défunt mari est très émouvant.