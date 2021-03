Entre rugbymen, l’esprit de camaraderie, c’est beau, c’est fort, c’est épais, ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 20 mars à minuit : Double Bareback (RawEuro)

Vivre en coloc présente un avantage certain : pas besoin de chercher loin pour s’éclater ! Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : Le trio ! Le duo avec Pedro Ramos. C’est un amour de minet à bonne queue !



Mignon Colombien, Bastian Karim s’ennuie en regardant ses messages sur Instagram. Ses deux colocataires Martin Hovor et Casper Ivarsson vont heureusement l’égayer en le sautant l’un après l’autre !

– Photos : Double Bareback / RawEuro

Mieux que la sonnerie du radio-réveil, l’attention que vous porte votre coloc. Le beau blond Florian Mraz est ainsi très agréablement réveillé par le séduisant passif Nathan Reyes…

– Photos : Double Bareback / RawEuro

Jack Flynn et Pedro Ramos sont deux minets très mignons qui s’adorent…

– Photos : Double Bareback / RawEuro

Greg Noll et Andy Scott dorment ensemble alors que les rayons du soleil commence à passer à travers la fenêtre. Andy ouvre les yeux, Greg bande…

– Photos : Double Bareback / RawEuro

Dimanche 21 mars à minuit : Up and Under (SportLadz-Staxus)

Nos jeunes mecs aiment le rugby et sa camaraderie poussée au maximum ! Un trio et deux duos avec capote + un duo sans capote.

Le manplus : Le trio et une variété de mecs très excitante !



Le beau Billy Rubbens baise le non moins magnifique Darius Ferdynand !

– Photos : Up and Under / SportLadz-Staxus

Jace Tyler s’ouvre à la bite de Blake Hanson !

– Photos : Up and Under / SportLadz-Staxus

Damian Boss et Jonny Kingdom se partagent le minet Christian Martin !

– Photos : Up and Under / SportLadz-Staxus

Le métis Tyler Dee troué sans capote par Orlando White !

– Photos : Up and Under / SportLadz-Staxus

