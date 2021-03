« Les Inconscients » à l’honneur ce week-end sur Man-X !

Ce week-end sur Man-X, les anti-héros pervers de la superproduction de Menoboy : Les Inconscients !



Samedi 27 mars à minuit : Les Inconscients – Part 1 (Menoboy)

Dimanche 28 mars à minuit : Les Inconscients – Part 2 (Menoboy)

De jeunes mecs jonglent avec l’adultère, la lâcheté et la violation des codes professionnels.

Le manplus : Un porno peut aussi être un film d’auteur où la jouissance bascule dans le drame, comme dans Les Inconscients. Le film a toutefois une happy-end. Quant à son casting, il est top ! Dans le rôle d’un psy pervers, Mathai (désormais plus connu sous le pseudo de Tahar) faisait ici un retour réussi dans le X. Ludwig s’imposait comme la révélation du X gay français. Dylan, modèle phare de Menoboy, y était plus beau et viril que jamais. Quant à Yanis, il contribuait très favorablement au multiethnisme français.

Swen est en couple avec Dylan…

Samuel est en couple avec Théo Berry…

Mais Théo trompe Samuel avec Philip…

Lors d’une sortie sur le bord de mer qui a mal tourné, le corps apparemment sans vie de Swen y a été abandonné par Robin et Ludwig. Ce dernier tente de calmer les remords de Robin en le soumettant à ses pulsions SM…

Dylan, qui n’a plus de nouvelles de Swen, le trompe avec un barman, Lois…

Plus de peur que de mal. Swen est sain et sauf. Mais il est choqué que Robin et Ludwig n’aient même pas appelé la police. Samuel lui conseille d’aller voir son psy, Mathai. Assisté de Yanis, il profitera de la fragilité de Swen pour se le faire…

Yanis est un ami de Ludwig. Il lui apprend que Swen vient de s’envoyer en l’air dans le cabinet du psy où il travaille. Ludwig est si content qu’il bande dur et baise Yanis…

