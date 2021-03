« OMG Lil Nas X !!! »

Un Adam – sans Ève – chassé du paradis, supplicié sur Terre, voué aux Enfers, catin du diable, démonïcide… Le clip du dernier single en date de Lil Nas X est HALLUCINANT !!! D’une chanson d’amour sur fond de drogue, l’artiste américain co-réalise avec l’Ukrainien Tanu Muino une vidéo gay et queer SANS CONCESSION. Et pour les dévots qui l’insultent déjà de tous les noms tout en lui promettant le pire, il répond sur Twitter : « J’ai passé toutes mes années d’adolescence à me détester à cause de la merde que vous prêchiez, de tout que vous disiez qu’il m’arriverait parce que j’étais gay. Alors j’espère que vous en êtes fous et que vous le restez. Ressentez la même colère que vous nous apprenez à ressentir envers nous-mêmes. »

WOAW ! Dans le genre provoc’, le jeune Lil Nas X (il n’aura que 22 ans le 9 avril prochain) met le curseur très haut. On se demande même s’il ne surenchérit pas par rapport aux clips sulfureux des divas féminines de la pop et du R’N’B. Vous savez, comme le fameux WAP de Cardi B avec le feat de Megan Three Stallion…

Une des sources officielles d’inspiration du clip est celui de Cellophane de FKA Twigs…

Mais PinkX oblige, on a très fort pensé à François Sagat et son Tom of Finland : Future Erotica. Réalisé avec Alter Sin, ce court-métrage porno bénéficie du travail en 3D de Jason Ebeyer. En voici le trailer soft

Faut-il s’étonner que l’iconique François se soit extasié sur Twitter de la vidéo du chanteur ? Non ! Il y a beaucoup d’affinités…